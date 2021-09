Gabriel Jaimes, fiscal de caso Uribe, estudiará denuncia contra Karen Abudinen

Esta semana la Fiscalía le imputó cargos a tres personas relacionadas con el escándalo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), en el que se investiga supuestas irregularidades en la adjudicación de un billonario contrato para la construcción de 7.000 puntos digitales en zonas rurales del país. El caso es tan delicado que el pasado 9 de septiembre el propio presidente Iván Duque le pidió a Karen Abudinen que renunciara al cargo, a raíz del escándalo en el que está implicado un viejo conocido de los asuntos judiciales: el empresario Emilio Tapia, condenado por su participación en el carrusel de la contratación en Bogotá.

Aunque durante esas audiencias, en las que está siendo procesado Tapia y dos personas más, la exministra Abudinen tiene previsto presentarse como víctima y que la propia fiscal del caso dice que el ministerio fue engañado por los contratistas de la obra, al ente investigador llegó una denuncia en su contra de 10 páginas para que se le investigue por la adjudicación del billonario contrato que la terminó sacando del alto gobierno. El documento fue presentado el pasado 18 de agosto por Erick Urueta, presidente de la Veeduría a la Rama Judicial en Cartagena. El pasado 15 de septiembre, la Fiscalía le informó que su denuncia fue recibida y qué fiscal iba a estar a cargo de la denuncia.

Le podría interesar: ‘Documentos falsos de Centros Poblados indujeron al error al MinTIC’: Fiscalía

En el documento que recibió el denunciante, la Fiscalía confirmó que será el fiscal Gabriel Jaimes Durán, quien determine si abre un proceso formal o no en contra de la antigua alta funcionaria del gobierno. Jaimes Durán, coordinador de los fiscales ante la Corte Suprema de Justicia, se ha convertido en la mano derecha del fiscal Francisco Barbosa y supervisa los casos de más alto perfil del ente investigador, aunque en algunos es también el fiscal titular.

Uno de ellos saltó a la primera plana de los medios de comunicación en septiembre de 2020, cuando el fiscal Barbosa lo designó como fiscal en el denominado caso Uribe, en el que se investiga si el expresidente, a través de su abogado y un miembro de su partido, presionaron a dos testigos para que no declaran en su contra. Jaimes ha dicho en este caso que no hay mérito para seguir investigando a Uribe y que el expediente debe archivarse, en contravía con lo que había dicho la Corte Suprema de Justicia que adelantó el caso hasta que Uribe renunció a su curul en el Senado y perdió la jurisdicción.

Otra noticias relacionadas con el fiscal Jaimes:

Gabriel Jaimes, fiscal del caso Uribe, tiene una investigación preliminar en su contra

La ficha del exprocurador Ordóñez en la cúpula de la Fiscalía

Desde un principio, la exministra Abudinen ha insistido en su inocencia. Por ejemplo, a principio de septiembre pasado, cuando fue citada a una moción de censura en el Congreso, Abudinen señaló que se debe reflexionar sobre los “entramados criminales” que quieren “atentar contra el Estado (...) Yo no me robé esa plata, he actuado para poner las denuncias y hacer seguimiento a estas. He actuado con determinación y con apego a la ley. He respondido con denuncias, acciones administrativas, embargos y con toda la determinación para desmantelar la corrupción”.

Lea también: Procuraduría abre investigación contra la ministra Karen Abudinen

La Fiscalía tiene priorizado el Caso Mintic, tanto que el fiscal Francisco Barbosa le entregó este espinoso asunto a la Dirección Especializada contra la Corrupción. La Procuraduría, por su parte, abrió una investigación formal contra Abudinen el pasado 6 de septiembre. El Ministerio Público entró a evaluar la posible responsabilidad disciplinaria de la exministra, luego de haber suscrito el contrato y aprobar un anticipo a la unión temporal Centros Poblados de $70 mil millones para crear los centros digitales para la niñez. No obstante, las autoridades están tras la pista de presuntas garantías bancarias falsas que le permitió a esta empresa quedarse con el jugoso contrato.

Aunque el caso Uribe es por el que más ha sonado el nombre de Gabriel Jaimes recientemente, lo cierto es que el coordinador de fiscales lleva una larga trayectoria que lo ha llevado a importantes cargos públicos. Aunque nunca dio detalles específicos, Jaimes escribió en la hoja de vida que presentó para entrar a la Fiscalía de Barbosa que ha trabajado en “casos connotados en Colombia” desde la Unidad Anticorrupción, pero no dijo cuáles.

Además de pasara por la Fiscalía de Mario Iguarán, Gabriel Jaimes saltó al Consejo de Estado. Pero su nombre se dio a conocer cuando llegó a la Procuraduría de Alejandro Ordóñez y se convirtió en el hombre de confianza del procurador general. A la administración de Barbosa llegó con ese mismo perfil que, con el encargo en el caso de Uribe, y ahora en el de Abudinen, ya es una realidad.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.