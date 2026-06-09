General Erick Rodríguez confirmó que fue notificado de su salida de las Fuerzas Militares

El general Erick Rodríguez Aparicio es el segundo comandante del Ejército Nacional desde marzo de 2025. Foto: Ejército Nacional

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El general Erick Rodríguez Aparicio confirmó en la tarde de este martes 9 de junio su salida de las Fuerzas Militares. Según manifestó, fue notificado este mismo día. Su salida venía cantada desde hace semanas en medio de escándalos por la presunta carnetización de comunidades por parte de grupos armados en zonas rurales de Meta y Guaviare, así como de supuestos malos tratos hacia sus subalternos.

“Acabo de ser notificado de mi retiro del servicio activo y es necesario compartir con todos ustedes mis pensamientos”, dijo el ahora ex subjefe de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Militares en un mensaje de texto compartido a los uniformados a su cargo. “Estoy agradecido con el todo poderoso por haberme permitido servir al país desde mi amada institución por más de 35 años y haber vestido el uniforme de los héroes de la patria desde los 16 años de edad”, se lee en los chats revelados por Caracol Radio.

“Agradezco por cada día vivido junto a los soldados, cada territorio conocido y cada situación enfrentada en todos mis años de soldado. Todos ellos me han llenado de enseñanzas, experiencia, buenos recuerdos e inmensa satisfacción”, continuó el mensaje del ahora retirado general. “Si tuviera la oportunidad de retroceder 39 años en el tiempo volvería a escoger recorre el camino de los soldados de Colombia”, agregó.

En su mensaje también sostuvo: “solo lamento que el tiempo es finito y corre muy rápido para poder hacer más cosas para hacer de nuestra nación un a más próspera, segura y estable, hacer de nuestro ejército uno más profesional y fuerte. De esta forma asumo lleno de aceptación, gratitud y docilidad los designios de Dios”.

Desde el pasado 4 de junio, se conoció que Rodríguez Aparicio fue separado de sus funciones bajo la figura de “vacaciones obligadas”, y una vez concluyera ese periodo se definirá si se formaliza su retiro de la institución. El ahora general retirado estuvo en el ojo público por las declaraciones que entregó el pasado 18 de mayo durante un consejo de seguridad convocado tras el asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde de Cubarral y coordinador de campaña del abogado Abelardo de la Espriella en ese municipio.

Durante su intervención, Rodríguez Aparicio aseguró que en el sur de Meta y en Guaviare existe una disputa territorial entre estructuras de las disidencias de las Farc lideradas por alias “Calarcá” y alias “Iván Mordisco”. Según indicó, la confrontación no solo estaría relacionada con el control del territorio, sino también con la población civil.

“No es solo el territorio, sino también la población, y se tiene evidencia de actividades de carnetización de personas en las áreas rurales para poder controlar a estos ciudadanos”, dijo en su momento el alto oficial.

En ese mismo consejo de seguridad estuvo la gobernadora de Meta, Rafaela Cortés, quien sostuvo que “el constreñimiento electoral en las zonas rurales del sur del departamento de Meta viene desde hace meses”. Según explicó, estas presiones se han manifestado mediante “panfletos” distribuidos por “grupos insurgentes que tienen presencia en estos sitios, que le vienen diciendo a la población que se inscriba para votar en el tema presidencial”, aunque aclaró que “no se dijo por qué candidato” votar.

Aunque todavía no se ha habido una respuesta oficial sobre las razones de la salida del general, pero existen varias versiones sobre los motivos de la decisión. Por un lado, la decisión ocurre semanas después de que el oficial se refiriera a una presunta carnetización de comunidades por parte de grupos armados en zonas rurales de Meta y Guaviare. Otra versión apunta a presuntos malos tratos hacia sus subalternos. Sin embargo, ninguna ha sido confirmada.

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