General Fuentes, señalado por falsos positivos, ya no estará en la cúpula de Petro

El brigadier general Jairo Alejandro Fuentes no ostentará el cargo de subcomandante del Ejército. El Espectador conoció que la designación del presidente Gustavo Petro quedó anulada al respecto del alto oficial. Durante los últimos días se conoció que, a pesar de que el mandatario habría escogido una cúpula con una hoja de vida limpia, en materia de derechos humanos, Fuentes está mencionado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como presunto cercano a paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

En cuanto a la competencia del Ejército, el general Fuentes solo recibiría órdenes de Petro, el ministro Iván Velásquez y del general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, designado como comandante, en reemplazo del general (e) Eduardo Zapateiro. El puesto del general Fuentes, quien comandó el Comando Conjunto Caribe, estaba en duda luego de revelarse, de nuevo, que está mencionado en la JEP por el exmilitar y confeso paramilitar Adolfo Guevara Cantillo, alias 101.

En reemplazo de Fuentes fue designado el general Álvaro Pérez. Fuentes del alto gobierno explicaron que “se examinaron perfiles y se consideró que el más adecuado para estos momentos era el general Pérez”. Sin embargo, no hicieron referencia a que la salida de Fuentes estuviera relacionada con los cuestionamientos que hay en su contra, por su supuesta participación en falsos positivos.

Alias 101, por su parte, fue procesado por la justicia por su participación en las Auc y le ha contado a la justicia, al menos desde 2004, cómo se realizaron varias ejecuciones extrajudiciales en el caribe y otros detalles de relaciones entre el Ejército y jefes paramilitares. Sus señalamientos los ha sostenido ahora ante la JEP, en donde habló directamente de quien iba a ser el subcomandante del Ejército, el general Jairo Alejandro Fuentes.

Según la versión de alias 101, cuando el general estuvo al frente del Gaula del Atlántico (hacia 2002) lo contactó el entonces general Édgar Quiñones, del Gaula de Magdalena. Este último le habría pedido que ayudara al oficial Fuentes. “Yo personalmente estando de vacaciones, me llamó el comandante Quiñones y me dijo: necesito que le colabore a Jairo (Fuentes)”, relató alias 101 ante la JEP, quien además aseguró que cumplió con ese llamado y se reunió con el hoy subcomandante del Ejército.

El relato del exparamilitar continuó, recordando lo que le habría dicho Fuentes cuando se encontraron: “Hombre yo necesito llegar donde José Gregorio, Carlos Tijeras (exparamilitar) a la base de él, la gente mía no sabe llegar, yo necesito que tú me lleves la gente, me recojas lo que él me va a entregar y me busques un sitio y me ayudes a legalizar. Yo le dije: ya está”. Acto seguido, 101 le preguntó a Fuentes cuántas personas iban a matar. Él, según la versión del exparamilitar, le contestó que dos.

Fuentes ha rechazado el señalamiento de 101 desde que se conoció hace ya unos años. “Es la palabra de un delincuente contra la de un hombre honorable”, le dijo el general a W Radio. Además, fuentes cercanas a Fuentes le contaron a El Tiempo que el general no conoce al hombre que lo acusa y que no coincidieron en unidad militar alguna ni se cruzaron en ningún trabajo. Por ahora, se desconocen las razones del freno de la designación de Fuentes. El próximo fin de semana, Petro será reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Pública.

