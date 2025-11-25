General Huertas seguirá en su cargo, pese a escándalo de supuestas filtraciones a disidencias de “Calarcá”

La información encontrada en el computador incautado a la disidencia de alias "Calarcá Córdoba" señala vínculos con altas esferas militares para crear una empresa fachada de seguridad. Las conversaciones entre jefes disidentes mencionan al uniformado Huertas Herrera. Foto: Archivo Particular

El general Juan Miguel Huertas Herrera seguirá siendo el comandante de Personal del Ejército, pese al escándalo en el que fue señalado de tener nexos con las disidencias de las Farc al mando de alias “Calarcá”. Así lo aseguró el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien fue enfático en decir que no se ha demostrado que el uniformado sea culpable de participar en filtraciones al grupo armado.

“Cuando se compruebe que ha sido culpable con la información, con la investigación que se haga,se tomarán las acciones a las que haya lugar de acuerdo a ese nivel. Pero en este momento estamos investigando", dijo públicamente el jefe de la cartera.

Asimismo, el alto funcionario del gobierno de Gustavo Petro expuso que aunque el Ministerio de Defensa adelanta una investigación disciplinaria contra el general Huertas, la Fiscalía avanza en paralelo con una penal. “La Fiscalía General de la Nación es la que está adelantando la investigación respectiva. En el ámbito de la colaboración armónica y todos los procedimientos que están establecidos, muy seguramente la información que repose en la Fiscalía la recibiremos“, sostuvo Sánchez.

El nombre de Huertas salió a la luz en un informe de Noticias Caracol, en el que se expuso un supuesto entramado entre altas esferas militares y de inteligencia con la disidencia como Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF). Según el trabajo periodístico, a través de Huertas Herrera, las disidencias habrían obtenido información sobre operaciones de la Fuerza Pública en Antioquia, Catatumbo y el sur de Bolívar.

La filtración de información, según se supo, habría permitido también que los miembros de ese grupo armado garantizaran su movilidad evadiendo controles del Ejército. En una de las comunicaciones reveladas por el noticiero, uno de los hombres de alias “Calarcá” cuenta que el general Huertas Herrera y Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), habrían entregado códigos de frecuencias radiales.

