General Huertas, vinculado a escándalo con “Calarcá”, fue señalado en la JEP por falsos positivos

Durante la audiencia de reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que se llevó a cabo en Granada, Antioquia, exmiembros de la IV Brigada del Ejército Nacional aceptaron su participación en casos de ejecuciones extrajudiciales, o llamados falsos positivos, en esa región del país.

Sin embargo, en una de las sesiones, algunos máximos responsables hicieron referencia a un nombre en específico: el general Juan Miguel Huertas, quien hoy está vinculado al escándalo que rodea las presuntas filtraciones a la disidencia de alias Calarcá. Según los exmilitares, Huertas, quien para la época de 2002 y 2003 ostentaba el cargo de capitán, habría sido facilitador de casos de falsos positivos.

Según detallaron los comparecientes, Huertas como oficial de operaciones del Batallón de Artillería número 4, habría presionado para aumentar el número de bajas. “Cuando el capitán Huertas me insinuó que debía asesinar a alguien, le dije que no”, señaló el exmilitar Edwin Toro, quien para ese momento era teniente. En esa misma línea, otro de los comparecientes afirmó que Huertas no solo presionaba por resultados, sino que también entregaba las armas.

“Esa arma nos la dio el oficial de operaciones de la época, el capitán Huertas Serrera Juan Miguel. Antes de salir nos dijo que tenía armamento disponible en caso de que diéramos bajas sin que los supuestos enemigos estuvieran armados”, narró el exmilitar Emerson Castañeda. Estas versiones fueron recogidas por la JEP durante declaraciones voluntarias, pero fueron ratificadas frente a magistrados y víctimas.

En septiembre de 2023, un expediente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) relacionó al general Huertas en el caso de un falso positivo en Antioquia cuando el uniformado hacía parte del Batallón de Artillería No. 4.

“Este despacho asumió el conocimiento del trámite de sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz del señor Juan Miguel Huertas Herrera, abriendo a pruebas su asunto”, señaló el tribunal especial luego de que fuera señalado como figura relevante.

Sin embargo, la JEP revisó las pruebas y concluyó que “no identificó elementos suficientes que ubicaran al señor Huertas Herrera en el nivel de máximo responsable, por lo cual se dejó de lado su análisis a profundidad”, según el expediente.

Ahora, con las versiones entregadas en la reciente audiencia en Granada, la JEP evalúa incorporar al general Huertas en el macrocaso. Su nombre también aparece en documentos operacionales revisados por la Sala de Reconocimiento.

El papel de Huertas en el escándalo con disidencia de “Calarcá”

Según el informe de Noticias Caracol, a través de Huertas Herrera, las disidencias habrían obtenido información sobre operaciones de la Fuerza Pública en Antioquia, Catatumbo y el sur de Bolívar. La filtración de información habría permitido, además, que los miembros de ese grupo armado garantizaran su movilidad evadiendo controles del Ejército.

En una de las comunicaciones reveladas por el noticiero, uno de los hombres de alias “Calarcá” cuenta que el general Huertas Herrera y Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), habrían entregado códigos de frecuencias radiales. Además, señalan que Huertas se habría reunido con los disidentes en Bogotá.

