Glufosinato: el herbicida que podría reemplazar al glifosato y que ya genera dudas

Raspachines cultivos de coca en Tibú- Catatumbo Foto: María Camila Morales López

El presidente Abelardo de la Espriella hizo una promesa que para algunos expertos desde ya parece difícil de cumplir: erradicar más de 261.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito mediante fumigación. El presidente lo anunció durante la posesión presidencial y habló de un herbicida “de última generación que no causa daño, no contraviene el mandato de la Corte Constitucional y no afecta el medio ambiente”. Aunque el mandatario hasta ahora no se ha referido directamente a la sustancia que utilizará en su estrategia, todo apunta a que se trata...