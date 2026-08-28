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Glufosinato: el herbicida que podría reemplazar al glifosato y que ya genera dudas

Uno de los caminos que estaría pensando tomar el presidente De la Espriella para cumplir su promesa de acabar con los cultivos de uso ilícito es el de la aspersión con glufosinato de amonio, una sustancia que reabre el debate sobre su efectividad y protección a las comunidades. Analistas coinciden en que es una medida insuficiente para atacar el problema de fondo.

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Redacción Judicial
28 de agosto de 2026 - 01:27 p. m.
Raspachines cultivos de coca en Tibú- Catatumbo
Raspachines cultivos de coca en Tibú- Catatumbo
Foto: María Camila Morales López

El presidente Abelardo de la Espriella hizo una promesa que para algunos expertos desde ya parece difícil de cumplir: erradicar más de 261.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito mediante fumigación. El presidente lo anunció durante la posesión presidencial y habló de un herbicida “de última generación que no causa daño, no contraviene el mandato de la Corte Constitucional y no afecta el medio ambiente”. Aunque el mandatario hasta ahora no se ha referido directamente a la sustancia que utilizará en su estrategia, todo apunta a que se trata...

Por Redacción Judicial

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