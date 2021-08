Gobierno de EE.UU retiró solicitud de extradición de “El Canoso”: Minjusticia

Este lunes el Ministerio de Justicia confirmó que el exjefe paramilitar no será requerido por las autoridades extranjeras. José Gelves era solicitado, desde 2005, por tráfico de droga.

Pese a que, en una resolución de 17 páginas, el ministro de Justicia Wilson Ruiz, en diciembre pasado, autorizó la extradición a Estados Unidos de José Gelves Albarracín excomandante político del bloque Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia, comandadas por Hernán Giraldo, este lunes trascendió que el Gobierno norteamericano denegó su solicitud.

“El Canoso” como es conocido en el mundo del crimen era requerido, desde 2005, por delitos relacionados con tráfico de droga, no obstante, su traslado a territorio extranjero se truncó tras una decisión del expresidente Juan Manuel Santos emitida en 2012. En ese entonces, el exjefe de Estado consideró que el envío de Gelves a territorio extranjero condicionaría su colaboración con la justicia y la reparación de las víctimas.

Desde septiembre de 2012 hasta noviembre de 2019, el Ministerio de Justicia prorrogó en siete oportunidades la extradición del Canoso argumentando que varios fiscales señalaron que el hombre de confianza del Patrón de la Sierra (extraditado en 2008) estaba colaborando en la entrega de información. Sin embargo, en octubre pasado, esa misma cartera ministerial decidió no renovar esa suspensión, a pesar de que como el propio ministerio comprobó, este todavía tiene procesos pendientes en Colombia.

En diciembre pasado, la resolución firmada por el ministro Ruiz señaló que no se estaba violando el derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho ya que el exparamilitar, dentro de los cargos por los que se le acusan en EE.UU, no ha sido procesado en Colombia: el envío de más de 20 kilogramos droga a Miami. Y agregó que su extradición “no impide que continúe colaborando con Justicia y Paz”.

En el documento expedido el 20 de noviembre, no solo dejó ver la aprobación de enviar a “El Canoso” a territorio extranjero sino también quedó en evidencia su estado de salud. Lo que trascendió, en ese entonces, es que Gelves alertó sobre su condición médica, debido a que requiere atención especial para controlar la diabetes que padece. Entre otras cosas, también alertó sobre el contagio de COVID-19 que sufrió en agosto del año pasado.

Con estos antecedentes, el Ministerio de Justicia remitió la información al Instituto Carcelario y Penitenciario (INPEC) para que durante su estadía en territorio nacional sea acorde a sus condiciones de salud. Además de esto, informó a la Fiscalía para que se adelantaran las medidas judiciales para trasladar al exparamilitar a Estados Unidos.

Cabe mencionar que “El Canoso” está sometido a Justicia y Paz tras su paso por las Autodefensas. Además, sus testimonios se han incluido en las investigaciones como la de la supuesta financiación de la Drummond al frente Juan Andrés Álvarez de las AUC, contra el gobernador del Magdalena Carlos Caicedo. Sin embargo, en este último caso, el exparamilitar se ha desdicho de sus acusaciones contra el mandatario regional en una serie de homicidios mientras fue rector de la universidad departamental. Lo mismo pasó cuando rindió testimonio en el caso de la exrectora de la Universidad Autónoma, Silvia Gette, por el homicidio del ganadero Fernando Cepeda.