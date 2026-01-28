Gobierno firmó el decreto que reglamenta la ley que protege a mujeres buscadoras del país

La ley protege y garantiza los derechos de las mujeres que dedican y han dedicado su vida a la búsqueda de los desaparecidos en Colombia.. EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

Está listo el decreto 0063 de 2026 que reglamenta a ley de mujeres buscadoras. La norma, que fue aprobada hace más de un año, estaba pendiente de que el gobierno del presidente Gustavo Petro firmara el documento que detalla su funcionamiento. El Espectador conoció el oficio que deja en firme la reglamentación de la Ley 2364 de 2024, que reconoce y protege por primera vez a madres, hijas, esposas que han dedicado su vida a la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos.

Uno de los pilares fundamentales de la Ley fue la creación del Registro Único de Mujeres Buscadoras, una herramienta que, según el documento, estará bajo la coordinación de la Unidad de Víctimas y permitirá acreditar las condiciones de las mujeres buscadoras para acceder a los derechos que dicta la Ley.

De esa manera, con ese registro, el Gobierno deberá garantizar que tengan vida digna, acceso a vivienda, seguridad social, educación, atención médica y apoyo psicosocial. Según detalla el decreto que reglamenta la Ley, en un plazo máximo de seis meses, la Unidad de Víctimas deberá diseñar, administrar, operar y ponerlo en marcha.

Para la acreditación de las mujeres en este Registro se tendrán en cuenta criterios como ejercer como buscadora, haber llevado a cabo acciones de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, haber buscado, buscar o llegar a buscar, haber realizado una búsqueda continua y que los hechos de desaparición estén enmarcados en el territorio nacional. Sin embargo, si la desaparición ocurrió en zonas fronterizas, también procederá la acreditación siempre y cuando los hechos se relacionen a las dinámicas de conflicto colombiano.

Asimismo, en coordinación con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) se pondrá en marcha un instrumento para dicha acreditación.

Otro de los puntos clave será el acceso a información por parte de entidades del Estado. El documento detalla: “Las entidades del Estado brindarán a las mujeres buscadoras la información que dé cuenta de los avances, obstáculos y logros en la búsqueda de sus seres desaparecidos de forma rápida, oportuna y efectiva atendiendo los asuntos de fondo”.

En cuanto a la protección de sus derechos, el Estado tendrá que garantizar los derechos económicos, sociales y culturales; el derecho a la salud integral, acceso a vivienda, acceso a tierra, acceso a la educación; derecho al trabajo, a los programas sociales, entre otros.

El retraso en la firma de la reglamentación

Si bien las mujeres buscadoras del país esperaban que la reglamentación de la ley, que permite el funcionamiento de esta, quedara lista para diciembre, solo hasta hace dos días se dejó en firme el decreto.

El retraso fue, en parte, por los cambios que hubo el año anterior en el gabinete del presidente Gustavo Petro, específicamente en el Ministerio de Justicia, tras la salida del ministro Eduardo Montealegre.

Ante la demora por la reglamentación de la ley que impulsó principalmente la mujer buscadora y lideresa, Yanette Bautista, las mujeres buscadoras del país emitieron un comunicado para pedirle al presidente Petro la agilización de la firma del compromiso. Asimismo, en las páginas de El Espectador, las buscadoras publicaron doce deseos para navidad, en los que pidieron explícitamente la puesta en marcha de la ley que las protege.

“Hemos enfrentado la discriminación, la estigmatización y la persecución por una razón sencilla, pero inmensa: buscar a nuestros seres queridos desaparecidos. Por eso hoy levantamos la voz una vez más. Exigimos que se firme ya el decreto reglamentario de la Ley de Mujeres Buscadoras, que reconoce, reivindica y dignifica nuestra lucha y nuestros derechos. Esta ley fue aprobada hace más de un año, y el compromiso del gobierno era implementarla en un plazo máximo de tres meses”, se lee en la misiva firmada por 23 asociaciones, colectivos y organizaciones.

