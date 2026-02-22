Publicidad

Guerra en Guaviare obliga a nuevo consejo de seguridad de las FF. MM.

Tras el reciente combate que dejó un soldado muerto y nueve heridos, y en medio del conflicto entre las disidencias de las Farc que ya había dejado 26 presuntos integrantes muertos en enero, la cúpula militar activó un nuevo consejo de seguridad para evaluar la ofensiva en una de las regiones más complejas en materia de seguridad en el país.

Redacción Judicial
23 de febrero de 2026 - 03:08 a. m.
El comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López, se desplazó el domingo 22 de febrero a San José del Guaviare para verificar el avance de las operaciones y supervisar la atención de los uniformados que resultaron heridos en el último combate del pasado 21 de febrero.
Foto: Mauricio Alvarado

La situación de seguridad en Guaviare continúa en momentos críticos en medio del recrudecimiento de la confrontación armada entre disidencias de las antiguas Farc y la ofensiva militar en la región. El comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López, se desplazó el domingo 22 de febrero a San José del Guaviare para verificar el avance de las operaciones y supervisar la atención de los uniformados que resultaron heridos en el último combate del pasado 21 de febrero. La acción armada del Ejército fue contra la estructura...

