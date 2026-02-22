Guerra en Guaviare obliga a nuevo consejo de seguridad de las FF. MM.

El comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López, se desplazó el domingo 22 de febrero a San José del Guaviare para verificar el avance de las operaciones y supervisar la atención de los uniformados que resultaron heridos en el último combate del pasado 21 de febrero. Foto: Mauricio Alvarado

La situación de seguridad en Guaviare continúa en momentos críticos en medio del recrudecimiento de la confrontación armada entre disidencias de las antiguas Farc y la ofensiva militar en la región. El comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López, se desplazó el domingo 22 de febrero a San José del Guaviare para verificar el avance de las operaciones y supervisar la atención de los uniformados que resultaron heridos en el último combate del pasado 21 de febrero. La acción armada del Ejército fue contra la estructura...