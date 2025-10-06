Gustavo Petro, Francia Márquez y María José Pizarro declararán en juicio contra Polo Polo

La Sala de Primera Instancia dejó en firme el proceso en contra del representante a la Cámara por el delito de hostigamiento agravado, por publicaciones en redes sociales contra el jefe de Estado y el M-19. Foto: EFE - Juan Camilo Díaz / Cámara de Representantes

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El juicio en contra del representante a la Cámara Miguel Polo Polo por hostigamiento contra el presidente Gustavo Petro y el M-19 seguirá en firme. La Sala de Primera Instancia rechazó la solicitud del congresista de que se anulará el caso, porque, supuestamente, se le había vulnerado el derecho al debido proceso. Además de mantenerse en pie el proceso, fueron llamados a declarar funcionarios del alto gobierno y del Congreso.

Según expuso durante la audiencia de este lunes la defensa de Polo Polo, la Sala de Instrucción, a la hora de acusar al político, vulneró sus derechos al debido proceso por, supuestamente, valorar equivocadamente las pruebas en su contra. Dijo su abogado que a la hora de llevarlo a juicio, se tuvieron en cuenta pruebas que no fueron puestas en conocimiento del político y sus abogados, por lo cual no habría podido defenderse adecuadamente.

La Sala de Primera Instancia negó la petición de Polo Polo y concluyó que nunca se le vulneraron los derechos y que nunca se usaron pruebas que no fueran conocidas por sus abogados y que el juicio principalmente se adelanta por las publicaciones en redes sociales, como la que hizo en abril de 2024, cuando se refirió al M-19 como “excremento terrorista que debe ser recordado como una plaga sanguinaria cuyos miembros eran la peor porquería de la sociedad”.

Movimiento 19 de abril (M-19): excremento terrorista que debe ser recordado como una plaga sanguinaria cuyos miembros eran la peor porquería de la sociedad. Resentidos y psicopatas que se alzaron en armas para matar y secuestrar colombianos con la excusa de justicia social, pero… — MIGUEL ABRAHAM POLO POLO (@MiguelPoloP) April 19, 2024

Asimismo, dentro del juicio contra Miguel Polo Polo, la Sala de Primera Instancia decretó testimonios de varios funcionarios públicos, entre ellos el del Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego; la Vicepresidenta, Francia Márquez Mina; y la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro.

Ante la negativa de anular el caso, la defensa de Miguel Polo Polo presentó un recurso de apelación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el caso seguirá avanzado, mientras llega una respuesta de fondo.

En el proceso contra Polo Polo se han tenido en cuenta otras publicaciones como las que hizo el 14 de noviembre de 2023, donde escribió, en una, la frase “¡gloria a los soldados, plomo a los guerrilleros!“, junto con un video en el que se quema la bandera del Movimiento M-19. La segunda de ese mismo día, mostraba la incineración de una efigie con la misma bandera y el rostro del Presidente de la República, Gustavo Petro.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.