Las versiones que rodean la muerte de policía que trabajó en Presidencia

Este viernes 8 de junio, en medio del jubilo por el hallazgo de los cuatro niños desaparecidos en la selva del Guaviare, al tiempo se confirmaba la muerte del teniente coronel Óscar Dávila, adscrito a la seguridad de la Presidencia, en una camioneta en la localidad de Teusaquillo. La primera información oficial la compartió el presidente Petro, quien aseguró que Dávila “ha muerto por suicidio”.

Dávila, según fuentes cercanas a la Fiscalía, iba a ser citado a declarar por el escándalo gubernamental relacionado con las “chuzadas” a la niñera Marbelys Meza, quien trabajaba para la exjefe de Gabinete de la Presidencia, Laura Sarabia. Según Petro, Dávila se quitó la vida y los detalles fueron así: cerca a su casa, habría mandado a su conductor por una botella de agua. Entonces, presuntamente aprovechó que el escolta dejo su pistola en el asiento y, cuando regresó, delante de él se suicidó con un disparo en la cien.

“El coronel Dávila deja dos niños menores de edad. A su familia mis más sentidas condolencias. Su labor en Presidencia era asegurar los sitios donde yo tendría que ir en cumplimiento de mis agendas. A eso se dedicaba el personal del piso 13 de la DIAN en donde no había ningún tipo de aparatos de interceptación”, señaló el presidente Petro.

No obstante, el abogado Miguel Ángel del Río entregó una opinión pública una versión que comprometería a miembros de la Fiscalía. Aunque no ha entregado pruebas, el jurista explicó que en ese piso 13 de la DIAN, el teniente coronel Dávila habría sido amenazado por miembros del ente investigador. “Le advirtieron que no se detenían ‘hasta que corriera sangre’”, señaló en su cuenta de Twitter.

Según la línea de tiempo que maneja Del Río, la inspección al piso 13 de la DIAN fue el pasado 6 de junio, cuando días previos Dávila había radicado una solicitud en la Fiscalía General para ser escuchado con respecto al escándalo de la niñera Meza. En el documento, le informó al fiscal Francisco Barbosa su “absoluta disponibilidad para presentarme ante el despacho del ente investigador que se me indique, a fin de rendir entrevista con ocasión de los hechos de público conocimiento”.

Por otro lado, Blu Radio agregó que el teniente coronel Dávila todavía no había sido citado a diligencias por parte de la Fiscalía. El alto gobierno sostiene que no hay indicios para pensar en que el policía fue asesinado. Del Río, por su parte, señala al fiscal Barbosa por una “persecución infame” contra el gobierno, que, según su hipótesis, terminó con la vida de Dávila. No obstante, todavía no entrega las pruebas que sustenten sus duros señalamientos.

