Habla esposa de Miguel Uribe: “Sigue luchando por su vida”

La esposa del senador Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, habló a medios de comunicación tras conocerse el cuarto parte médico sobre el estado de salud el precandidato presidencial, víctima de un ataque el pasado 7 de junio.

Tres días después del atentado que tiene al senador Miguel Uribe luchando por su vida, su esposa, María Claudia Tarazona, habló desde Fundación Santa Fe, en donde se encuentra interno el precandidato presidencial en una situación crítica de salud.

La abogada arrancó su intervención agradeciendo a los periodistas que la han acompañado en el hospital, así como a todos los colombianos que han rezado por la recuperación de su esposo. “Hoy quiero contarles que Miguel es un guerrero, sigue luchando por su vida, sigue dando esta batalla, está anclado a la tierra”.

A continuación, señaló que “el amor de su hijo, el amor de nuestras hijas, el amor de nuestra familia, lo mantiene unido a este plano terrenal. El amor de cada uno de los colombianos y todas sus manifestaciones han sido la fuerza que le han dado a Miguel, la batería para enfrentar los días más difíciles y más oscuros”.

María Claudia Tarazona continuó sus palabras con una reflexión dolorosa sobre lo que está viviendo desde el pasado 7 de junio. “Ninguna familia colombiana, ninguna, debería estar atravesando este momento que hoy no tiene nombre. No se llama dolor, no se llama horror, no se llama tristeza. No podemos bautizar este momento con ninguna palabra existente desde que la humanidad existió y sé que ustedes comprenden de lo que les estoy hablando”.

La esposa de Miguel Uribe le pidió a los colombianos que no paren de rezar y aseguró que todas esas expresiones se las ha transmitido él. “Tenemos un propósito de vida y tenemos una causa que no podemos olvidar. El país está en guerra. Así como mi familia, mis hijos y yo misma estamos atravesando momentos oscuros, miles de colombianos están sufriendo en este momento”.

Aunque no lo dijo de manera explícita, Tarazona hizo varias referencias a los hechos de violencia que vive el país desde la madrugada de este martes 10 de junio: 15 atentados entre el Valle y el Valle del Cauca, que ya han dejado dos civiles muertos, así como dos policías y más de una veintena de heridos.

“Hago un llamado a cada uno de los sectores, a todos los grupos políticos, a los grupos armados, a cada sector y cada rincón de este país, para que sanemos a Colombia, que nos unamos. Que los policías muertos no queden en vano, que su causa siga en pie y Colombia logre un país unido. Por eso Miguel está donde está, porque estaba luchando por la unión y por sanar un país en guerra”, añadió Tarazona.

En seguida de ese mensaje de solidaridad a las víctimas, la abogada agregó otras palabras más desde el dolor de madre. “Ningún niño en Colombia deber repetir la historia que está viviendo mi hijo, contar a sus cuatro años que su papá sufrió un disparo en la cabeza. Ningún colombiano deber vivir eso”, expresó.

“Mi total amor, empatía y solidaridad con todas las familias colombianas que hoy se despiertan con mi mismo dolor, con esa situación que no tiene nombre. Todo mi amor y esperanza para que construyamos juntos un propósito de vida, para que estas muertes, para que estos atentados y para que esta violencia no solamente cese, sino para sanar a Colombia”.

María Claudia Tarazona concluyó su emotivo mensaje así: “Los admiro, los quiero, valoro y reconozco su trabajo. Que tengan un feliz día. Gracias”. La abogada entregó este mensaje luego del cuarto parte médico que entregó la Fundación Santa Fe sobre la situación de salud de su esposo.

¿Cómo sigue la salud de Miguel Uribe?

El centro médico de Bogotá informó a las 6:40am de este martes 10 de junio que Miguel Uribe sigue en la Unidad de Cuidados Intensivos, “con todo el monitoreo y los cuidados que requiere, permaneciendo en estado crítico”.

“Miguel Uribe recibió tres impactos de bala en un atentado en su contra el pasado 7 de junio en Bogotá. En esa franja de complejidad se encuentra estable y las intervenciones realizadas en estas horas recientes mantienen su condición”, dice el comunicado.

La Fundación Santa Fe agregó: “Continuamos realizando las acciones necesarias para mitigar el impacto de las lesiones que recibió. Su gravedad y pronóstico siguen siendo las previamente reportadas”.

¿Qué se sabe hoy del atentado contra Miguel Uribe?

Este martes 10 de junio, la información oficial sobre el caso es la siguiente:

El senador y precandidato del Centro Democrático fue atacado por un sicario en el parque El Golfito, en el barrio Modelia de Bogotá, ubicado en la localidad de Fontibón. El hecho ocurrió a las 5:30 de la tarde del pasado sábado 7 de junio, durante un evento político de su campaña presidencial. El presunto sicario fue capturado por sus escoltas. Se trata de un joven de 15 años, que utilizó una pistola Glock nueve milímetros. Hizo ocho disparos y tres de ellos hirieron de gravedad a Miguel Uribe. El joven capturado está siendo tratado en un centro médico de la capital, pues resultó herido en la persecución que terminó en su captura. Un juez ya legalizó su captura y se espera que esta tarde la Fiscalía le comuniqué que será procesado penalmente por los delitos de porte ilegal de armas y tentativa de homicidio.

