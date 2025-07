Habla la madre de uno de los tres soldados ahogados en el río Magdalena

La mujer actualmente vive en Argentina y pide ayuda para regresar al país para despedir a su hijo. Esta es su historia. Foto: Ejército

Tras conocerse la tragedia en la que tres soldados del Ejército Nacional murieron ahogados en el río Magdalena el pasado 14 de julio, la madre de uno de ellos dio a conocer que es el segundo de sus hijos que formó parte de las filas del Ejército y murió.

Las víctimas del accidente en la institución castrense fueron identificadas como Jhonatan Cortés Salamanca, Nicolás Chaparro Guillén y Elián Sebastián Beltrán Vanegas. La madre de este último, Claudia Vanegas, habló con Noticias RCN sobre su pérdida.

En medio de su dolor describió a su hijo como un joven extraordinario: “Nos empujaba para salir adelante y siempre nos decía que teníamos que cumplir nuestros objetivos y sueños”. El suboficial Beltrán Vanegas, de 23 años, era oriundo de Caparrapí (Cundinamarca) y pertenecía al Arma de Infantería. Recientemente, había sido ascendido a subteniente debido a su buen desempeño.

Los tres oficiales hacían parte del Curso de Lanceros 513, que se desarrolla en el Fuerte Militar de Tolemaida (Cundinamarca). Según el testimonio de la mujer, le pidió a su hijo que no iniciara ese curso. “Le dije, no vaya, escoja otro curso y me dijo que no, que él iba a seguir, que ese curso era muy difícil, pero que él iba a seguir y me reiteró que iba a ser el mejor”.

Claudia Vanegas, quien actualmente vive en Argentina, confesó estar pasando por una crisis económica y pidió ayuda para poder regresar a Colombia y despedir a su hijo. Asimismo, dio conocer que, aparte de Elián Sebastián, ya había perdido un hijo que también perteneció al Ejército. En este caso, el joven habría muerto por meningitis tras abandonar las filas.

Los hechos

La muerte de los tres subtenientes, quienes habían desaparecido un día antes, fue confirmada el 15 de julio por el propio Ejército. Los hechos habrían ocurrido mientras participaban en un ejercicio de entrenamiento en el río Magdalena, específicamente en el sector Isla del Sol, en Nilo (Cundinamarca).

Según el comunicado presentado por las autoridades, el accidente sucedió al mediodía, cuando una fuerte corriente arrastró la embarcación hacia un planchón tipo ferri. Los tres hombres habrían quedado atrapados bajo la estructura, sin poder salir a la superficie. Los cuerpos sin vida de los oficiales fueron encontrados tras 24 horas de búsqueda.

El Ejército Nacional aseguró que continuará brindando acompañamiento psicológico y social a los seres queridos de los tres oficiales. Además, anunció el inicio de las investigaciones sobre la situación que habrían llevado al accidente.

Accidentes similares de la Fuerza Pública en 2025

De acuerdo con datos de las autoridades, este es el tercer accidente de este tipo en lo corrido del año. El 23 de abril, otros tres soldados perdieron la vida en el río Caquetá mientras adelantaban operaciones en el municipio de Puerto Guzmán (Putumayo). En ese hecho, fueron identificados los soldados profesionales José Gregorio Ramos Torrecilla y Joel Crespo Martínez; y el sargento segundo Yunior Sánchez Rodríguez.

Una semana después, el 29 de abril, un helicóptero de la Armada Nacional, en el que viajaban cuatro uniformados, habría sufrido fallas técnicas. La nave cayó a un lago de Malagana, en Mahates (Bolívar), en el que murió ahogado un suboficial identificado como Yordy Steven Carvajal Rodríguez, mientras que los otros tres ocupantes resultaron heridos.

