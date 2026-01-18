Personas cercanas al presidente están en la estructura criminal de la Ungrd: Sneyder Pinilla

Sneyder Pinilla ya fue condenado a cinco años y ocho meses de cárcel. Foto: Andres David Sandoval Suarez

Sneyder Pinilla, exdirector de Manejo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), es uno de los testigos claves para la justicia en el escándalo de corrupción por el saqueo a esa entidad. Nueve meses después de su condena a cinco años y ocho meses, el exfuncionario público habló con Noticias Caracol y aseguró que, si estuviera diciendo mentiras ante la justicia en sus procesos de colaboración, nadie hubiera intentado sobornarlo con COP 13.000 millones de pesos.

Pinilla hizo referencia a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, ambos en la cárcel por este proceso, así como a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien se encuentra prófugo de la justicia en Nicaragua. Sobre Bonilla y Velasco, el exfuncionario señaló: “Si estuviéramos diciendo mentiras, no habrían tratado de sobornarme con 13.000 millones de pesos. Si fuera mentira, muchas de las personas que están en ese proceso no habrían hecho preacuerdos ni habrían aceptado principios de oportunidad”.

Agregó que, aunque no sabe si el presidente Gustavo Petro sabía de los casos de corrupción que estaban sucediendo en su gobierno, sí sabe que “personas cercanas al presidente están inmersas en esta estructura criminal”. Asimismo, indicó que es gracias a él y a su colaboración con la justicia que muchas de las personas involucradas en el caso han sido investigadas.

El exfuncionario también pidió a la justicia actuar de forma más eficaz: “Uno quisiera que la justicia actuara más rápido, pero también entiende que debe determinar, revisar, verificar y corroborar ese tipo de actuaciones. Y, para evitar que la gente se siga, por decirlo así, volando, tienen que empezar a hacer actuaciones con imputaciones más rápidas”. Según indicó Snayder Pinilla, sigue a la espera de que todas las personas involucradas en el entramado sean procesadas por la justicia.

Pinilla, de otro lado, aseguró que el sistema de la política y la contratación pública los llevó a cometer actos de corrupción: “Nos equivocamos y queríamos hacer un cambio, pero llegamos y nos dimos cuenta de que, si no hacíamos lo mismo de siempre, muchas cosas no podían salir.”

En cuanto al episodio de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), en el que varios parlamentarios habrían exigido contratos a cambio de sus votos para aprobar millonarios créditos para la Nación, Pinilla señaló que estas personas intentaron apropiarse de $92.000 millones y que hoy están en campaña.

Pinilla fue condenado en abril del año pasado, luego de firmar un preacuerdo con la Fiscalía en el que se comprometió a ser testigo de la justicia en otras investigaciones por este escándalo. La pena fue por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación, ambos agravados.

