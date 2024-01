Hacinados: 98 presos viven en espacio para 30, en centro de detención de Montería

Centro de Detención Transitoria de Montería. Foto: Defensoría del Pueblo

El Centro de Detención Transitoria de Montería (Córdoba) se le salió de las manos a las autoridades municipales y penitenciarias. En un espacio en el que, se supone, como máximo deberían estar 30 capturados, permanecen un total de 98. Es decir, un hacinamiento del 227%.

Lea: Nadie responde por el 99 % de las solicitudes de defensa pública en las cárceles

Así lo evidenció el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en una visita de inspección al centro transitorio, cuya gestión depende de la Alcaldía de Montería. El edificio está ubicado en una bodega y cuenta con seis celdas con capacidad para seis personas, absolutamente desbordado.

“Adicionalmente, además de otros hallazgos, no tiene sistema de ventilación, aunque la temperatura de la ciudad supera en el día los 34 grados centígrados; los baños no tienen puertas y, el sistema de cableado eléctrico, aunque le hicieron unos arreglos recientemente, no es el idóneo”, explicó la Defensoría.

Lea también: Plan Lobo Blanco: se vienen inhibidores de señal para cárceles de mayor extorsión

Asimismo, la entidad evidenció que hay detenidos que superan los dos años en el centro de detención transitoria, cuando la ley colombiana establece que un sindicado por delitos solo puede estar un máximo de 36 horas en este tipo de centros.

“¿Cuánto tiempo más tiene que pasar para que sean puestas en funcionamiento medidas estructurales e integrales para darle una solución efectiva a la problemática? ¿Tenemos que esperar a que ocurra una tragedia originada por las pésimas condiciones en las que están los detenidos para que los entes gubernamentales y competentes implementen medidas estructurales que den una solución de fondo?, reclama el defensor Carlos Camargo.

Le puede interesar: “Las cárceles son fundamentales para la paz total”: director del Inpec

El acceso al agua es tan deficiente que los mismos detenidos compraron, con la ayuda de sus familiares, una motobomba que funciona medianamente. Los representantes judiciales de los detenidos agregan que no hay medios de transportes para transportar a los capturados a citas médicas y el internet, necesario para las audiencias virtuales, es deficiente.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.