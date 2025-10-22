“He dicho la verdad a mis compatriotas”, Álvaro Uribe tras absolución

El primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez fue entre 2002 y 2010. Foto: Jose Vargas Esguerra

Desde su finca en Rionegro (Antioquia) el expresidente Álvaro Uribe se refirió a la decisión de segunda instancia, con la cual el Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, por los que había sido condenado en julio pasado. El líder del Centro Democrático expresó su gratitud a dios y a sus abogados y, además, se refirió a lo hecho por las instancias judiciales.

En una corta intervención, Uribe aprovechó para agradecer a su equipo de defensa, liderado por el abogado Jaime Granados, y, de paso, le dio gracias a la precandidata presidencial Vicky Dávila, exdirectora de la Revista Semana. “Gracias a mis compatriotas y a tantas personas de la comunidad internacional por sus mensajes, su apoyo y, sobre todo, por sus oraciones. Agradezco la solidaridad de tantos compañeros de lucha”.

Asimismo, el líder del Centro Democrático expresó: “Hago votos para que personas que resultaron involucradas en este proceso como el abogado Diego Cadena y el magistrado Álvaro Hernán Prada rápidamente puedan superar sus dificultades”.

También, se refirió a su tiempo como estudiante de Derecho. “Hoy recordé a mis profesores de la facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, de ideas contrarias, opuestas entre ellos, como Carlos Gaviria y Nódier Agudelo; sin embargo, infundían en la cátedra que la justicia tenía que estar por encima de la política. Insistían a mis compañeros que formaban para jueces, que no juzgaran percepciones sobre el ser humano, que se restringieran al cotejo entre la norma jurídica y los hechos”, dijo.

Agregó que sus profesores sostenían que “para conocer al individuo profundizara en el individuo sin dejarse impresionar por los juicios de amigos o adversarios”.

Por otra parte, dijo que “ofrezco excusas a la justicia y a la Procuraduría por todo el tiempo que he quitado con este proceso. Lo único que les puedo decir, es que he dicho la verdad a mis compatriotas a lo largo de esta extensa vida pública”.

Las palabras del exmandatario se dieron después de que la Sala Penal del Tribunal acogiera la apelación presentada por su defensa y por la Procuraduría contra el fallo de primera instancia del juzgado 44 penal de Bogotá. En la más reciente decisión en el expediente, participaron los magistrados Manuel Antonio Merchán, quien actuó como ponente, Alexandra Ossa y María Leonor Oviedo, quien se apartó de la decisión.

Luego de revisar el expediente y la sentencia de primera instancia, el Tribunal encontró que Uribe no cometió ni el delito de soborno en actuación penal y fraude procesal por los que fue llevado a juicio por la Fiscalía. El fallo de segunda instancia sostiene que el ente investigador no logró demostrar la culpabilidad de Uribe en cinco hechos por los que fue investigado, tanto por la Corte Suprema de Justicia, como del búnker, hoy al mando de la fiscal Luz Adriana Camargo.

Para el tribunal, la sentencia de primera instancia no revisó de manera correcta las pruebas del expediente y la jueza Sandra Heredia, quien emitió esa decisión, cometió varios errores en su valoración. Asimismo, en la decisión reza que la Fiscalía no logró comprobar que el expresidente hubiera dado órdenes a su abogado Diego Cadena de contactar a testigos y ofrecerles dádivas a cambio de sus retractaciones en investigaciones por supuestos vínculos con grupos paramilitares.

Por su parte, la magistrada María Leonor Oviedo se apartó de la mayoría del Tribunal y salvó el voto. Entre otras cosas, explicó que el fallo de primera instancia ha debido confirmarse en su totalidad, que sus compañeros de Sala no tuvieron en cuenta precedentes claves de decisiones que ya se habían tomado en el caso, como la decisión de tener en cuenta las interceptaciones que, por error, hizo la Corte Suprema de Justicia al teléfono de Uribe.

