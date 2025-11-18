Harold Iván García: amenazado por las disidencias y ahora acusado de nexos con ‘Mordisco’

Desde el año 2002, Harold Iván García ha ejercido su profesión en distintos medios de comunicación del departamento de Caquetá. Foto: Archivo Particular

Poco antes de ser enviado a prisión domiciliaria, el periodista Harold Iván García Salinas pensó en quitarse la vida. Las 72 horas que transcurrieron desde su captura el miércoles 5 de noviembre en el barrio Comuneros, de Florencia, lo derrumbaron moral y anímicamente: sin esperarlo ni entenderlo, se vio a sí mismo en medio de una audiencia en la que Carlos Rodríguez, fiscal 203 de la Dirección contra las Organizaciones Criminales (DECOC) lo señaló de entregar información estratégica y de seguridad nacional a las disidencias de las FARC al...