Judicial
“Hay que buscar la regulación de mercados ilícitos”: expertos sobre reforma a política de drogas

A través de diez informes, un grupo de 12 académicos y expertos recopilaron recomendaciones para poner en el debate político los cultivos, la producción, la comercialización y el consumo en los mercados de coca y cannabis. Una discusión inaplazable.

Paulina Mesa Loaiza
13 de octubre de 2025 - 01:00 p. m.
El número de hectáreas de coca en los últimos 25 años aumentó casi en un 60% y la producción de cocaína se triplicó.
El número de hectáreas de coca en los últimos 25 años aumentó casi en un 60% y la producción de cocaína se triplicó.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La llamada guerra contra las drogas no ha tenido efecto sobre Colombia, al menos no en reducir la producción, comercialización y consumo de los mercados de la coca y el cannabis. Por el contrario, sí ha provocado altos esfuerzos y costos, además de la violencia contra las comunidades más excluidas y marginalizadas del país. Esa es una de las principales conclusiones a la que 12 académicos y expertos llegaron después de discutir sobre las reformas urgentes a la política de drogas de cara al próximo gobierno. De esa misma discusión surgió un...

Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com
