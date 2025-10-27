“Hay una operación sistemática para robarse la tierra”: ANT sobre Hacienda Nápoles

Director de la Agencia Nacional de Tierras
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
Las autoridades le siguen la pista a, por lo menos, 3.700 hectáreas de tierra que hacen parte de la Hacienda Nápoles, en Puerto Triunfo (Antioquia) y que fue propiedad de Pablo Escobar, jefe del cartel de Medellín. Esas tierras, que no hacen parte del parque temático que funciona allí, estarían siendo ocupadas de irregularmente por terceros, que ni el Estado tiene certeza de quienes son. El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, habló con El Espectador sobre la investigación que adelanta la entidad respecto a...
Por Ana Sofía Montes Peláez
Por Gustavo Montes Arias
Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
