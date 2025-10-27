Logo El Espectador
Judicial
“Hay una operación sistemática para robarse la tierra”: ANT sobre Hacienda Nápoles

Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, habló sobre las más de 3.000 hectáreas de la Hacienda Nápoles, que estarían irregularmente en manos de finqueros en Antioquia. Aseguró que junto a la Sociedad de Activos Especiales ya están buscando caminos para retomar la posesión de esas tierras.

Ana Sofía Montes Peláez y Gustavo Montes Arias
27 de octubre de 2025 - 11:01 a. m.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Las autoridades le siguen la pista a, por lo menos, 3.700 hectáreas de tierra que hacen parte de la Hacienda Nápoles, en Puerto Triunfo (Antioquia) y que fue propiedad de Pablo Escobar, jefe del cartel de Medellín. Esas tierras, que no hacen parte del parque temático que funciona allí, estarían siendo ocupadas de irregularmente por terceros, que ni el Estado tiene certeza de quienes son. El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, habló con El Espectador sobre la investigación que adelanta la entidad respecto a...

Por Ana Sofía Montes Peláez

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
enriqueparra1978(84821)Hace 23 minutos
Desalojen a los invasores. Son simples procesos de policía y si se niegan, como esos bienes están en manos de la Nación lleven a la fuerza pública y sáquenlos, porque hay que entregar todos los bienes antes del 7 de Agosto del 2026. Desde esa fecha Colombia será un país diferente, gobernado por fuerzas alternativas, que haya establecido el poder del pueblo. Ya se les demostró que el pueblo atropellado también vigila las urnas y gana elecciones a los ricos.
