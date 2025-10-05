Logo El Espectador
“He sido víctima de todo tipo de violencias”: Beatriz Niño, expareja de embajador en Ghana

Beatriz Niño, expareja del exembajador Daniel Garcés Carabalí, habló con El Espectador tras la imputación de cargos por violencia sexual, violencia intrafamiliar, fraude procesal y custodia arbitraria. Señala que, mientras la Fiscalía respalda su versión, la justicia de familia la revictimiza al mantener a sus hijos bajo custodia del hombre al que ella acusa de ser su agresor.

Juan David Laverde Palma y Redacción Judicial
05 de octubre de 2025 - 11:03 a. m.
Beatriz Niño Endara dice que ha sido doblemente agredida. Primero, por parte de su expareja, el exembajador Daniel Garcés Carabalí. Pero, además, por la justicia de Familia, que le ha dado la razón a su agresor.
Foto: Laura Salomon

Hace pocos días, después de una larga batalla denunciando a su expareja, Daniel Garcés Carabalí, exembajador en Ghana, la Fiscalía le imputó cuatro delitos: fraude procesal, abuso sexual, violencia intrafamiliar y ejercicio arbitrario de la custodia de sus hijos. ¿Cómo recibió la imputación y el relato de la fiscal?

Yo tengo que agradecer este proceso porque se ha convertido en una lección para mí como mujer y como madre. Uno entra a ciclos de violencia y no se da cuenta de que está en ellos. Empecé a normalizar muchísimas situaciones y...

Por Juan David Laverde Palma

Periodista de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol y colaborador del diario El Espectador. Periodista y magíster en Estudios Políticos.@jdlaverde9jdlaverde@caracoltv.com.co

Por Redacción Judicial

Berta Lucía Estrada(2263)Hace 17 minutos
Toda mi solidaridad para con la abogada Beatriz Niño y mi condena y rechazo absoluto para con el machista, misógino y maltratador del susodicho "diplomático". La sociedad patriarcal, sostenida por el pilar de la religión, es la peste más aberrante de toda la historia de la humanidad. Lastimosamente la mayoría de las mujeres se prestan para ser sus cómplices más férreas.
pedrito opinador(59003)Hace 22 minutos
Pues eso es lo que les gustas a los, las y les petristas. Son felices
Atenas (06773)Hace 32 minutos
Qué bien q’ EE presente las dos caras de la moneda en un caso q’ pone de manifiesto la ignominia y bellaquería de un perverso hombre q’ tiene la cobardía de ultrajar constante/ a su mujer y madre de sus hijos, de reducirla a lo mínimo de la condición humana con trato desobligante a objeto de desacreditarla ante su prole conforme lo han referido en detalle otros medios de tiempo atrás a raíz de q’ ese vil hombre hoy se está amparando en su condición de petrista redomado. Atenas.
Cesar Escalante Coterio(uyih4)Hace 47 minutos
Muy valiente la señora Beatriz Niño Endara, ejemplar. Muy buen artículo. Gracias.
