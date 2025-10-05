“He sido víctima de todo tipo de violencias”: Beatriz Niño, expareja de embajador en Ghana

Beatriz Niño Endara dice que ha sido doblemente agredida. Primero, por parte de su expareja, el exembajador Daniel Garcés Carabalí. Pero, además, por la justicia de Familia, que le ha dado la razón a su agresor. Foto: Laura Salomon

Hace pocos días, después de una larga batalla denunciando a su expareja, Daniel Garcés Carabalí, exembajador en Ghana, la Fiscalía le imputó cuatro delitos: fraude procesal, abuso sexual, violencia intrafamiliar y ejercicio arbitrario de la custodia de sus hijos. ¿Cómo recibió la imputación y el relato de la fiscal?

Yo tengo que agradecer este proceso porque se ha convertido en una lección para mí como mujer y como madre. Uno entra a ciclos de violencia y no se da cuenta de que está en ellos. Empecé a normalizar muchísimas situaciones y...