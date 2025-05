Héctor Carvajal, abogado de Petro, es nuevo magistrado de la Corte Constitucional

El abogado Héctor Carvajal fue elegido por la plenaria del Senado como reemplazo de la magistrada Cristina Pardo en la Corte Constitucional. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Héctor Carvajal, quien ha sido abogado personal del presidente Gustavo Petro, es el nuevo magistrado de la Corte Constitucional. En la noche de este martes 20 de mayo, la plenaria del Senado lo eligió como nuevo integrante del alto tribunal y reemplazo de la exmagistrada Cristina Pardo, quien terminó su periodo el pasado 15 de mayo.

El abogado Carvajal se alzó como ganador en el Congreso con 66 votos a favor de 101 posibles, dejando atrás a sus contrincantes Karena Caselles, actual magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, y Dídima Rico, exmagistrada auxiliar de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Su victoria se dio varias horas después de lo que se tenía planeado, porque la plenaria del Senado se concentró por más de dos horas en una polémica por la hundida consulta popular.

¿Qué dijo Héctor Carvajal al Senado para que lo eligieran?

El otrora abogado del presidente Gustavo Petro en su presentación ante la plenaria de la cámara alta presentando su trayectoria académica y profesional, recordando que sus primeros logros estuvieron en el gobierno de Belisario Betancort, administración en la que hizo parte del Ministerio de Justicia. Se refirió también a los tres años en los que tuvo que salir del país con su familia por motivos de seguridad.

Sin dar nombres, dijo que en más de 30 años de trayectoria profesional ha defendido a presidentes, congresistas, gobernadores y alcaldes, así como a más de “3.000 funcionarios de la Rama Judicial”, lo cual, según él, “es de gran aporte para la Corte Constitucional”. Asegura que más que defender a sus clientes, ha defendido “la constitucionalidad del país”. Señaló también que como conjuez del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia ha trabajado por el uso de la tecnología en la Rama Judicial y que hará lo mismo desde la Corte Constitucional.

Tras una extensa ronda de preguntas de distintos senadores, algunas de las cuales apuntaban a cómo iban a garantizar su independencia a pesar de la cercanía con Gustavo Petro, contestó que su larga trayectoria defendiendo políticos de todos los bandos, incluyendo a algunos del Centro Democrático, indica que no tiene ninguna afinidad política particular. También, dijo que se enfocará a defender la institucionalidad y las normas al pie de la letra y no sentar precedentes en temas que, según él, ya están demarcados.

¿Quién es Héctor Carvajal?

Héctor Carvajal es un abogado de vieja data que tiene su propia firma de abogados, enfocada en atender casos de derecho administrativo y electoral. El ahora magistrado de la Corte Constitucional consolidó su carrera con una amplia baraja de clientes de alto nivel político.

Entre las personas que ha defendido hay nombres como Jerónimo y Tomás Uribe, hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez; la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto; la pastora cristiana, María Luisa Piravique; el congresista, Alfredo Ape Cuello Baute; el expresidente de Saludcoop, Gustavo Palacino, y a varios integrantes del clan Aguilar de Santander.

¿Por qué Héctor Carvajal es cercano a Gustavo Petro?

En 2013, Hugo Carvajal representó al hoy presidente Gustavo Petro, cuando fue destituido como alcalde de Bogotá por la Procuraduría de Alejandro Ordóñez. También lo representó en el caso que adelantaba el Consejo Nacional Electoral (CNE) en relación con las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial que lo llevó a la Casa de Nariño en 2022.

Según el propio Carvajal, entre esos líos judiciales se fue formando una amistad estrecha con el presidente, al punto de que, como lo dijo el propio abogado en 2013 al diario El País de España, se habla todos los días con Petro.

Durante el gobierno del presidente Gustavo Petro sonó en el pasado para ocupar otros altos cargos del país, estando muy cerca de ser ternado como fiscal general y procurador general, pero nunca se concretaron esas aspiraciones.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.