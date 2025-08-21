Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un helicóptero de la Policía Nacional fue atacado y derribado en zona rural de Amalfi, nordeste antioqueño, en medio de un operativo de apoyo a un grupo de erradicadores de cultivos ilícitos. Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance de heridos.

El hecho se presentó cuando la aeronave realizaba maniobras de extracción de civiles que habían sido hostigados por una estructura armada ilegal. Según los primeros reportes oficiales, la agresión habría sido perpetrada con un dron cargado de explosivos.

Helicóptero de la Policía fue derribado en zona rural de Amalfi, Antioquia Foto: Archivo Particular

La Gobernación de Antioquia confirmó el atentado a través de su cuenta en X. El mandatario regional, Andrés Julián Rendón, señaló: “En zona rural de Amalfi derribaron un helicóptero de la Policía que al parecer estaba brindando seguridad a uniformados en labores de erradicación manual de cultivos de coca. Los policías fueron atacados por un dron. Es incierto aún el número de víctimas”.

Queridos paisanos, esta es la paz total de Petro. En zona rural de Amalfi derribaron un helicóptero de la @PoliciaColombia que al parecer estaba brindando seguridad a uniformados en labores de erradicación manual a cultivos de coca. Los policías fueron atacados por un drone.

Es… pic.twitter.com/PnI0XhA2QQ — Andrés Julián (@AndresJRendonC) August 21, 2025

El gobernador manifestó que se activó de inmediato la red hospitalaria y que las autoridades permanecen en alerta frente a lo que calificó como un hecho doloroso para la democracia y lamentable para la Fuerza Pública. Recordó, además, que en esa zona tienen presencia las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.