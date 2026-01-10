Logo El Espectador
Helicópteros MI-17: dinero recuperado, pero mantenimientos en suspenso

Tras el cierre de la sanción por el contrato fallido, sigue en vilo el mantenimiento de la flota de helicópteros MI-17 del Ejército. Mientras se plantea la creación de un nuevo contrato, las aeronaves continúan operando bajo medidas transitorias para evitar una pérdida mayor de capacidad aérea. Así está el panorama.

Valentina Gutiérrez Restrepo
10 de enero de 2026 - 02:00 a. m.
Helicópteros rusos MI-17 varados en la base de Tolemaida.
Helicópteros rusos MI-17 varados en la base de Tolemaida.
Foto: Procuraduría

La devolución de más de USD 20 millones al Estado por el incumplimiento del contrato de mantenimiento de los helicópteros MI-17 logró una victoria administrativa, pero dejó abierta una pregunta de fondo que va más allá del dinero recuperado y es qué pasará ahora con la flota de aeronaves que sigue sin una solución a largo plazo.

Aunque el Ministerio de Defensa logró recuperar la totalidad de los recursos, el problema técnico y operativo que originó el contrato fallido continúa sin resolverse, lo que plantea un escenario de incertidumbre para...

