Helicópteros MI-17: dinero recuperado, pero mantenimientos en suspenso

Helicópteros rusos MI-17 varados en la base de Tolemaida. Foto: Procuraduría

La devolución de más de USD 20 millones al Estado por el incumplimiento del contrato de mantenimiento de los helicópteros MI-17 logró una victoria administrativa, pero dejó abierta una pregunta de fondo que va más allá del dinero recuperado y es qué pasará ahora con la flota de aeronaves que sigue sin una solución a largo plazo.

Aunque el Ministerio de Defensa logró recuperar la totalidad de los recursos, el problema técnico y operativo que originó el contrato fallido continúa sin resolverse, lo que plantea un escenario de incertidumbre para...