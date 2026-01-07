Helicópteros MI-17: entregan a Colombia USD 20 millones por contratos incumplidos Foto: pixabay

Al menos USD 20 millones fueron girados al Tesoro Nacional colombiano por parte de la aseguradora Berkley International por el incumplimiento de la empresa estadounidense Vertol Systems, contratada para realizar el mantenimiento de ocho helicópteros MI-17 pertenecientes al Ejército. El dinero, según manifestó la División de Aviación Asalto Aéreo de la institución, es por la sanción y por el pago anticipado del contrato.

De acuerdo con esa división del Ejército, el dinero entregado por Berkley International Seguros Colombia corresponde a los pagos solicitados por el Ministerio de Defensa, después de que se declarara el incumplimiento parcial de la obligación por parte de la empresa extranjera.

#ComunicaciónOficial | La División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional se permite informar a la opinión pública que:#PatriaHonorLealtad pic.twitter.com/k6ThOCgs5E — División de Aviación Asalto Aéreo (@Ejercito_Davaa) January 7, 2026

Según señaló la institución a través de un trino, la gestión para lograr esos pagos fue hecha por la Dirección de Contratación del Ministerio de Defensa, el Comando Financiero del Ejército, la Central Administrativa y Contable de Aviación, así como por el supervisor del contrato.

La sanción venía desde el pasado 11 de noviembre, en la cual el propio ministro de Defensa aseguró que la empresa habría ejecutado solo el 8 % de lo pactado, a pesar de haber recibido el 50 % del valor total del contrato, equivalente a más de USD 16 millones, es decir, cerca de COP 60.000 millones.

Desde ese momento, la cartera mencionó que, por el incumplimiento en los plazos y las obligaciones contractuales, se impuso a la compañía una sanción de más de USD 8 millones, equivalentes a unos COP 33.700 millones. Asimismo, se exigió a Vertol la devolución a Colombia de más de USD 13 millones, es decir, cerca de COP 51.000 millones, correspondientes a parte del anticipo entregado.

De igual manera, anunció esa vez la activación de la póliza de garantía para ese acuerdo.

Por el incumplimiento del millonario contrato, iniciaron pesquisas para saber si hubo intervención de militares y funcionarios del Ministerio en irregularidades entro del acuerdo. Por eso, un militar y dos funcionarios de la cartera fueron imputados por la Fiscalía, porque, al parecer, habrían incurrido en los delitos de falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, abuso de función pública y peculado por apropiación.

Se trata del coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, de la Brigada de Aviación No. 32; el exsecretario general del Ministerio de Defensa, Hugo Alejandro Mora Tamayo; y el asesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación de esa cartera, Diego Alejandro Manrique Cabezas. Los tres fueron capturados en distintas diligencias adelantadas el pasado 16 de diciembre y en la mañana de este miércoles se legalizó su captura. Sin embargo, la justicia consideró que podrían avanzar las investigaciones en su contra, manteniéndolos en libertad.

