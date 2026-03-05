Hermano de candidata a la Cámara de Representantes, Claudia Cabrera, fue asesinado en Nariño

La candidata confirmó la noticia a través de sus redes sociales. (Imagen de referencia) Foto: Pexels

Héctor José Cabrera, hermano de la candidata a la Cámara de Representantes por Nariño, Claudia Cabrera, fue asesinado en la tarde de este jueves 5 de marzo. La noticia fue confirmada por la propia política a través de sus redes sociales.

De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento, los hechos ocurrieron en el municipio de Policarpa (Nariño). En su publicación, la candidata del Partido de la U escribió que “una vez más la violencia golpea a mi familia y a nuestra tierra. Este país no puede seguir normalizando la muerte y la impunidad”.

Asimismo, señaló que “hoy hablo con dolor, pero también con firmeza: no nos van a callar. Seguiremos luchando por la vida, la justicia y la paz”. Este diario conoció que las autoridades se desplazan hacia la zona del crimen para hacer el levantamiento y reconocimiento. Además, van a realizar un consejo de seguridad.

Aunque todavía no se conoce quién estuvo detrás del hecho, las primeras versiones señalan a las disidencias de las Farc que operan en esa zona. Es decir, las que están al mando de alias “Iván Mordisco”.

Desde el Partido de la U rechazaron el asesinato del hermano de su candidata. A través de un comunicado, la colectividad aseguró que “este no es un hecho aislado. Es una grave señal del deterioro de la seguridad en varias regiones del país y del riesgo real que hoy enfrentan quienes ejercen la actividad política en territorios donde los grupos armados ilegales siguen imponiendo el miedo”.

Desde el Partido de la U rechazamos enérgicamente el asesinato de José Cabrera, hermano de nuestra candidata a la Cámara por Nariño, Claudia Cabrera Tarazona, exalcaldesa del municipio de Policarpa. pic.twitter.com/ulYClzrPXc — Partido de la U (@partidodelaucol) March 5, 2026

De acuerdo con el documento, en varias ocasiones le han manifestado al gobierno problemas como “amenazas, presiones y el peligro que enfrentan nuestros candidatos en distintas zonas del país”. Aseguraron que “las alertas que hemos elevado no han recibido la respuesta efectiva que la gravedad de la situación exige. Por esta razón hacemos responsable al Gobierno Nacional de la integridad física de nuestra candidata y todo su núcleo familiar, esperando que se tomen medidas de manera urgente, que garanticen su vida y su ejercicio político”.

