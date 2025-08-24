Hermano de “Iván Mordisco” fue enviado a la cárcel por el homicidio de un firmante de paz

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luis Fernando Vera Fernández, conocido en el mundo criminal como “Mono Luis”, fue enviado a la cárcel por orden de un juez de control de garantías. El procesado, hermano del jefe de las disidencias autodenominadas Estado Mayor Central, “Iván Mordisco”, fue capturado el 22 de agosto, en medio de una operación para dar con el paradero del jefe de ese grupo armado ilegal.

La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes y municiones. Vera Fernández no aceptó los cargos y ahora tendrá que permanecer preso mientras avanza el proceso judicial en su contra.

“Mono Luis” tendrá que responder por su supuesta participación en el asesinato de un firmante del Acuerdo de Paz entre el gobierno Santos y la guerrilla de las Farc, perpetrado el pasado 9 de julio en la vereda Curiche, en El Peñón (Cundinamarca). Según la Fiscalía, Vera Fernández le habría disparado en tres oportunidades a la víctima y supuestamente dejó el cuerpo abandonado en una zona boscosa.

“Posteriormente, a través de comunicaciones telefónicas, habría reconocido su autoría en el ataque y explicado las motivaciones para hacerlo”, explicó la Fiscalía a través de un comunicado de prensa. En el procedimiento que llegó a su captura, las autoridades incautaron una escopeta, un arma traumática, un revólver con proveedor y cartuchos, así como munición de distintos calibres.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.