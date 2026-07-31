Hernando Baquero: 40 años sin el magistrado que eligió la justicia por encima del miedo

Ana María Baquero y su madre, Susana Sampedro, recuerdan al magistrado Hernando Borda, asesinado hace 40 años. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El 31 de julio de 1986, Susana Sampedro de Baquero recibió tres impactos de bala en su brazo y su mano derecha. Ninguno de los disparos iba para ella. El objetivo de los criminales era su esposo, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Hernando Baquero Borda, uno de los togados que se salvó de morir casi nueve meses atrás en la toma y retoma del Palacio de Justicia, en el que 11 de sus colegas fueron asesinados. A pesar de los esfuerzos de su esposa, en la mañana de ese jueves, el togado no pudo escapar de un destino sentenciado por...