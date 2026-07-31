Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Hernando Baquero: 40 años sin el magistrado que eligió la justicia por encima del miedo

El magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y uno de los principales promotores de la extradición de criminales a los Estados Unidos, sobrevivió a la toma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985. Aunque tuvo la muerte siguiéndole los pasos, nunca renunció a sus convicciones.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Jhordan C. Rodríguez
Jhordan C. Rodríguez
31 de julio de 2026 - 10:58 a. m.
Ana María Baquero y su madre, Susana Sampedro, recuerdan al magistrado Hernando Borda, asesinado hace 40 años.
Ana María Baquero y su madre, Susana Sampedro, recuerdan al magistrado Hernando Borda, asesinado hace 40 años.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El 31 de julio de 1986, Susana Sampedro de Baquero recibió tres impactos de bala en su brazo y su mano derecha. Ninguno de los disparos iba para ella. El objetivo de los criminales era su esposo, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Hernando Baquero Borda, uno de los togados que se salvó de morir casi nueve meses atrás en la toma y retoma del Palacio de Justicia, en el que 11 de sus colegas fueron asesinados. A pesar de los esfuerzos de su esposa, en la mañana de ese jueves, el togado no pudo escapar de un destino sentenciado por...

Jhordan C. Rodríguez

Por Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Narcotráfico

Hernando Baquero Borda

Toma del Palacio de Justicia

M-19

Pablo Escobar

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.