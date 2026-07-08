Hijo de Diomedes Díaz irá a casa por cárcel por caso de secuestro y tortura

Las capturas se realizaron en Barranquilla durante un operativo contra una presunta red de préstamos ilegales que operaba en Atlántico. Foto: Archivo Particular

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La juez Novena Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla, Shiela Tatiana Ortega, avaló este miércoles la solicitud de medida de aseguramiento domiciliaria presentada por la Fiscalía General de la Nación contra Luis Mariano Díaz González, hijo del fallecido cantante Diomedes Díaz, y otras cinco personas por los delitos de secuestro simple y tortura.

Los seis implicados aceptaron su responsabilidad en los hechos mediante un preacuerdo suscrito con el ente acusador y, en virtud de la decisión judicial de este miércoles, permanecerán recluidos en sus respectivas viviendas mientras un juez de conocimiento define si avala la condena pactada, que contempla una pena de 70 meses de prisión.

En el desarrollo de la diligencia, la togada hizo un recuento del caso y revisó los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía. Con el respaldo tanto de la defensa como del Ministerio Público, aceptó la medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria para los seis procesados.

La juez precisó, además, que a la medida solicitada por el ente acusador se sumará un mecanismo de vigilancia electrónica, con el fin de reforzar el control sobre los procesados por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

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