Hijo de “Papá Pitufo” fue dejado en libertad en medio de caso por intento de feminicidio

El hombre había sido enviado a prisión en octubre pasado por, supuestamente, haber agredido con arma blanca a su pareja. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Juan Diego Marín Franco, hijo Diego Marín Buitrago, conocido como “Papá Pitufo”, está nuevamente en libertad. El hombre había sido enviado a prisión en octubre pasado en medio de un proceso en su contra por supuesto intento de feminicidio contra su pareja. Según el juez 12 Penal de control de garantías de Cartagena (Bolívar), consideró que ya no existe peligro para la víctima, como lo señaló la defensa de Marín.

La reciente decisión revocó la medida de aseguramiento con la que Juan Diego Marín, hijo del llamado “zar del contrabando”, fue enviado a la cárcel, tras ser imputado por el delito tentativa de feminicidio agravado.

La defensa de Marín Franco le solicitó al juzgado levantar la medida, argumentando que ya no hay razón para tenerlo privado de la libertad de manera preventiva, pues, a su parecer, ya no existe peligro para la víctima, su expareja.

La decisión fue apelada por la Fiscalía, que consideró que lo dictado por el juez “desconoce los instrumentos internacionales y legales de protección a las víctimas, y no tiene en cuenta los criterios de abordaje de los casos con perspectiva y enfoque diferencial de género”.

La postura de la Fiscalía fue apoyada por el representante del Ministerio Público, quien también apeló para que se revocara la medida que dejó en libertad al hijo de “Papá Pitufo”.

Marín Franco, había sido capturado el pasado 25 de septiembre, luego de que, supuestamente, atacara a su pareja sentimental con un cuchillo dos días antes, en la tarde del 23 de septiembre de este año, al norte de Cartagena.

De acuerdo con las averiguaciones de la Fiscalía, Marín Franco y su entonces pareja discutieron y él la atacó hasta dejarla inconsciente. La mujer fue llevada a un centro médico para ser atendida. Dentro del caso, el ente investigador presentó pruebas e informes médicos que daban cuenta “de que su vida estuvo en riesgo inminente”. Para el juez de ese momento, las pruebas eran contundentes para evidenciar que el hijo de “Papá Pitufo” podía representar un peligro para la sociedad, por lo cual debía privársele de la libertad.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.