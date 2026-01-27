Hijo del ponente del caso Uribe trabaja en la Procuraduría: los detalles de su recusación

El magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito, presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, es quien tiene en sus manos la revisión del expediente de Álvaro Uribe Vélez.
Hace solo tres semanas llegaron a la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia las dos demandas con las que la Fiscalía y las víctimas acreditadas en el caso contra Álvaro Uribe Vélez buscan tumbar su absolución, y ese recurso ya enfrenta su primer enredo. El magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito, recién nombrado presidente de esa instancia, fue recusado por los abogados Miguel Ángel del Río y Reinaldo Villalba, quienes representan al senador Iván Cepeda y a Deyanira Gómez, exesposa del testigo Juan Guillermo Monsalve.
Por Gustavo Montes Arias
