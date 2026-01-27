Hijo del ponente del caso Uribe trabaja en la Procuraduría: los detalles de su recusación

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde está ahora el caso en contra de Álvaro Uribe Vélez, tiene en sus manos una petición que debe resolver con urgencia: la recusación contra su presidente, el magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito, por temas familiares que podrían “nublar la imparcialidad de su decisión”. Estos son los detalles de la petición hecha por los abogados que representan a las víctimas del caso contra el expresidente.