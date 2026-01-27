Logo El Espectador
Judicial
Hijo del ponente del caso Uribe trabaja en la Procuraduría: los detalles de su recusación

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde está ahora el caso en contra de Álvaro Uribe Vélez, tiene en sus manos una petición que debe resolver con urgencia: la recusación contra su presidente, el magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito, por temas familiares que podrían “nublar la imparcialidad de su decisión”. Estos son los detalles de la petición hecha por los abogados que representan a las víctimas del caso contra el expresidente.

Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
27 de enero de 2026 - 02:06 p. m.
El magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito, presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, es quien tiene en sus manos la revisión del expediente de Álvaro Uribe Vélez.
Foto: El Espectador

Hace solo tres semanas llegaron a la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia las dos demandas con las que la Fiscalía y las víctimas acreditadas en el caso contra Álvaro Uribe Vélez buscan tumbar su absolución, y ese recurso ya enfrenta su primer enredo. El magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito, recién nombrado presidente de esa instancia, fue recusado por los abogados Miguel Ángel del Río y Reinaldo Villalba, quienes representan al senador Iván Cepeda y a Deyanira Gómez, exesposa del testigo Juan Guillermo Monsalve.

La noticia...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
Conoce más

micorriza(d243q)Hace 14 minutos
¿Quién autorizó la reunión de diego cadena y el narcochofer?¿que incluía el plan?¿sacrificio uribe turbay? ¿terrorismo indiscriminado?¿lobbying en usa?¿prevaricato a favor de uribe?¿Entrampamientos?¿Lawfare?¿mala prensa, desinformación?¿bloqueo a reformas?¿apoyo al terrorismo by usa?¿fake news?¿desfinanciamiento?¿sabotaje al proceso de paz?¿zapateiritos?¿terrorismo mediático?¿tasas de interés altas?¿ fraude electoral con Grupo ASD y Thomas Greg & Sons? ¿compra de votos?¿especulación?¿nepotismo?
UJUD(9371)Hace 21 minutos
Tas pillado....
