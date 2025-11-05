Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Cuarenta años del holocausto: una guía para entender qué pasó en el Palacio de Justicia

Cuatro décadas después del holocausto, conocer lo que ocurrió sigue siendo un ejercicio de memoria. Entender los hechos y sus causas es clave para explicar a las nuevas generaciones por qué este episodio cambió para siempre la historia de Colombia y la relación entre la guerra y la justicia.

Redacción Judicial
05 de noviembre de 2025 - 11:00 a. m.
Palacio de Justicia
Palacio de Justicia
Foto: aRCHIVO

Hace 40 años la guerra tocó el corazón de la justicia. Durante dos días, el 6 y 7 de noviembre de 1985, el M-19 tomó por asalto el Palacio de Justicia, y el Ejército respondió con una retoma a sangre y fuego. El resultado fue una tragedia nacional que todavía cuesta asimilar: decenas de civiles, magistrados y guerrilleros murieron; otros fueron torturados y desaparecidos, y la sede de la Corte Suprema quedó reducida a ruinas. Desde entonces el país ha intentado, sin éxito, entender qué ocurrió y por qué la justicia nunca logró juzgar a los...

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Palacio de Justicia

Holocausto Palacio de Justicia

Cuarenta años del holocaustro del Palacio de Justicia

Belisario Betancur

M-19

Gustavo Petro

Qué pasó en el Palacio de Justicia

Manuel Gaona

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.