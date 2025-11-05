Cuarenta años del holocausto: una guía para entender qué pasó en el Palacio de Justicia

Palacio de Justicia Foto: aRCHIVO

Hace 40 años la guerra tocó el corazón de la justicia. Durante dos días, el 6 y 7 de noviembre de 1985, el M-19 tomó por asalto el Palacio de Justicia, y el Ejército respondió con una retoma a sangre y fuego. El resultado fue una tragedia nacional que todavía cuesta asimilar: decenas de civiles, magistrados y guerrilleros murieron; otros fueron torturados y desaparecidos, y la sede de la Corte Suprema quedó reducida a ruinas. Desde entonces el país ha intentado, sin éxito, entender qué ocurrió y por qué la justicia nunca logró juzgar a los...