Hombre del Clan del Golfo y uno del Eln se entregaron a las autoridades en Risaralda

Dos integrantes de grupos armados que hacen presencia en Risaralda, se entregaron a las autoridades este fin de semana. De acuerdo con la información del Ejército, uno de ellos era integrante del Clan del Golfo, mientras que el segundo hacía parte de las filas del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

En el primer caso, unidades del Ejército patrullaban por la vía que comunica al corregimiento de San Antonio del Chamí con el casco urbano de Pueblo Rico. En ese momento, un hombre se acercó a los uniformados del Batallón San Mateo para someterse voluntariamente a la justicia. Se trataba de alias Luis T., quien aseguró ser parte del Clan del Golfo en la zona.

Según las primeras versiones que se tienen, este hombre se movilizaba por las zonas rurales y semiurbanas, “controlando la movilidad de las vías terciarias del municipio y avisando a la estructura principal sobre los movimientos de la Fuerza Pública”. El Ejército también aseguró que alias Luis T tenía la función de “fortalecer sus economías ilícitas y tomar control de la explotación ilícita de yacimiento mineros para expandir sus acciones criminales”.

Se trata de alias Luis T y de alias Niche. Foto: Ejército

El otro caso es el de alias Niche, del Eln. De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento sobre él, es que se trasladó desde el occidente del departamento hasta Pereira, la capital, en busca de los soldados del Batallón de Artillería, para desmovilizarse. El hombre le aseguró a las autoridades ser parte de la Red de Apoyo al Terrorismo (RAT) del Eln. Según dijo, sirvió al grupo armado por más de un año.

Las autoridades reconocieron la entrega de estos dos hombres como un gran paso en la lucha contra grupos armados en ese departamento. Resaltaron que les permite adquirir información clave para continuar las operaciones en contra de las amenazas del Clan del Golfo y el Eln.

