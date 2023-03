“Hombre Marlboro” toma distancia del escándalo que lo enreda con Nicolás Petro

Samuel Santander Lopesierra Gutiérrez, alias el Hombre Marlboro, zar del contrabando de licor y cigarrillos en los 90, condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Foto: Archivo Particular

En un audio filtrado a periodistas, Samuel Santander Lópesierra, condenado narcotraficante conocido como Hombre Marlboro, se desmarcó del escándalo que lo señala de haber entregado dinero al hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos. Aunque en la grabación no se refiere directamente a los presuntos aportes irregulares a la campaña presidencial, de los que ha hablado la exesposa de Petro Burgos, Days Vásquez, el hombre sí asegura que no tiene ninguna cercanía con el primer mandatario.

“Estos periodistas son unos terroristas, el 95% de la votación que tiene el presidente no lo conocen, yo jamás he hablado con él, yo estoy dentro de ese 95% de personas que votamos por convicción, porque creemos en el proyecto político, yo jamás he tenido ningún acercamiento con nuestro candidato”, dice Samuel Santander Lópesierra en el audio revelado por RCN Radio. Se trata de la primera postura que se conoce de este hombre, que además está aspirando a la Alcaldía de Maicao (La Guajira) para las próximas elecciones.

En el audio, el Hombre Marlboro ensalzó al presidente Petro, llamándolo “la persona que tiene la radiografía del país”. Además, dejó entrever que, a pesar del escándalo que lo rodea, su intención política de cara a los comicios regionales sigue intacta. Days Vásquez ha dicho que Nicolás Petro recibió $600 millones de pesos del extraditado político en Barranquilla entre febrero o marzo de 2022.

“Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero”, dijo la denunciante. Según la versión de Days Vásquez, esos aportes del Hombre Marlboro y los que también habría hecho el empresario Alfonso Turco Hilsaca, la pareja pensaba invertirlos en la compra de una vivienda en un exclusivo sector de Barranquilla. El mismo día que se conocieron las acusaciones de la expareja de Nicolás Petro, Hilsaca le salió al paso, negó todo lo dicho por ella y la denunció por injuria.

Así las cosas, este audio del Hombre Marlboro se convierte en su primer pronunciamiento sobre los hechos. Este hombre fue capturado por la justicia colombiana en octubre del 2002 y extraditado a los Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Tras su detención, el excongresista Lopesierra dijo que delataría varios políticos colombianos que han tenido vínculos con carteles de la droga, pero se declaró inocente y se negó a colaborar con la justicia de ese país. Posteriormente, fue condenado y regresó al país en agosto de 2021.

