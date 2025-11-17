Logo El Espectador


Judicial
“Hoy la justicia es muy poco humana”: Alejandro Moya, investigador colombiano

En diálogo con El Espectador dio detalles del trabajo que adelantan sobre la inteligencia artificial aplicada a la justicia. Los hallazgos señalan que Colombia se ha convertido en un país pionero en la aplicación de las herramientas.

Ana Sofía Montes Peláez
17 de noviembre de 2025 - 02:02 p. m.
Alejandro Moya Riveros adelanta un proyecto en conjunto con el Instituto de Oxford, Microsoft y la Fundación Clooney.
Alejandro Moya Riveros adelanta un proyecto en conjunto con el Instituto de Oxford, Microsoft y la Fundación Clooney.
Foto: Archivo Particular

Alejandro Moya Riveros es un filósofo y abogado colombiano de 36 años, egresado de la Universidad de los Andes. Aunque inició su carrera en la rama judicial del país, su trabajo dio un giro que lo llevó a colaborar, casi por azar, con la académica de Oxford Philippa Webb y la abogada Amal Clooney, esposa del actor de Hollywood, George Clooney.

Ahora, están unidos en un proyecto que se adelanta en conjunto con el Instituto de Oxford, Microsoft y la Fundación Clooney. Moya ahora hace parte de un equipo de investigación dedicado a comprender el...

Por Ana Sofía Montes Peláez

