Implicados en el asesinato del pastor Marlon Lora y su familia en Aguachica aceptaron cargos Foto: Archivo Particular

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Jorge Luis Valderrama Cuba y Leonardo de Jesús Barraza Castillo aceptaron su responsabilidad en el asesinato del pastor Marlon Lora, su esposa y sus dos hijos, ocurrido en un restaurante el 29 de diciembre de 2024 en Aguachica (Cesar). Ambos serán condenados mediante un preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación.

La decisión fue avalada por una jueza penal de conocimiento de Aguachica, que validó los preacuerdos entre los acusados y el ente investigador. Los hombres enfrentarán penas superiores a 17 años de prisión como cómplices de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.

De acuerdo con la Fiscalía, la investigación dio cuenta de que Valderrama Cuba y Barraza Castillo viajaron desde Barranquilla hasta Aguachica, donde se reunieron con otros dos hombres para coordinar la ejecución del crimen. Las indagaciones señalan que los cuatro involucrados se movilizaron en dos motocicletas y un automóvil hasta un restaurante del municipio.

En el lugar, uno de los atacantes descendió de un vehículo, ingresó al establecimiento y disparó contra las víctimas. Tres integrantes de la familia, el pastor Lora, su esposa y su hija, murieron en el sitio, mientras que el hijo menor fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció dos días después debido a la gravedad de las heridas.

Según las pruebas recopiladas por la Fiscalía, incluidos videos de cámaras de seguridad, Valderrama Cuba y Barraza Castillo habrían participado en labores de seguimiento y en la logística del ataque. Ambos condujeron las motocicletas utilizadas para vigilar los movimientos de las víctimas y transportar al presunto autor material del homicidio hasta el restaurante donde se encontraba la familia.

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