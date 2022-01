Importante juicio por corrupción quedó frenado en medio de rumores de brujería

El Ciner fue pensado inicialmente como una solución estructural al problema energético en esta zona del país. / Archivo particular

“En secreto me contaron que debía cuidarme en extremo por todo el mal que estas personas procuraban hacer en mi contra, no solo utilizando herramientas legales y las redes sociales para denigrar mi buen nombre, sino que también acudieron a poderes de lo oculto”. Las palabras las dijo, en una audiencia de diciembre de 2021, la jueza promiscua del Circuito de Puerto Carreño (Vichada), Derlis Vega, quien le pidió al Tribunal de Villavicencio que le quite de su despacho un importante proceso de corrupción que se le ha vuelto un lastre. En el caso hay recursos de regalías comprometidos, todos los entes de control le han puesto la lupa y, sin embargo, el proceso penal ya lleva más de dos años varado.

