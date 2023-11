Imputan a coronel Feria por ordenar prueba de polígrafo a niñera de Laura Sarabia

Coronel Feria fue imputado por prueba de polígrafo a niñera de Laura Sarabia. Foto: Archivo El Espectador y Particular

El jefe de la Oficina de Protección Presidencial, coronel Carlos Alberto Feria, fue imputado este martes porque presuntamente fue la persona que ordenó realizar la prueba de polígrafo a Marelbys Meza, exniñera de la exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Laura Camila Sarabia Torres. Los hechos ocurrieron, según la investigación, luego de que se perdió un dinero de la casa de la hoy directora de Prosperidad Social en enero de este año.

La investigación da cuenta de que el coronel Carlos Alberto Feria, apenas se enteró de lo ocurrido, ordenó ubicar el dinero. Por eso, según la Fiscalía, dio la orden de que se realizaran una serie de acciones, entre ellas, aplicar el polígrafo tanto a Meza como a miembros del equipo de seguridad de la exjefa de Gabinete. “Usted estuvo al frente para iniciar las indagaciones, como también ordenando el sometimiento a la prueba de polígrafo tanto de Marelbys como del equipo de seguridad. Pero también permitiendo el uso de esos equipos de manera irregular”, explicó la Fiscalía. Asimismo, dice el ente investigador, que Feria “habría dispuesto de un vehículo oficial para trasladar a Marelbys Meza desde su residencia en Soacha (Cundinamarca), hasta el edificio Galán, donde funciona la Sala de Polígrafo de la Casa de Nariño”.

La Fiscalía también imputó al jefe de la Oficina de Polígrafos del Grupo de Estudios de Seguridad, capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez; y el intendente Jhon Alexander Sacristán Bohórquez. La investigación da cuenta de que el capitán Gómez Gutiérrez y el intendente Sacristán Bohórquez, presuntamente, recibieron a la mujer, la despojaron del celular y le realizaron la prueba, en la que hicieron preguntas que sugerían la responsabilidad de la exniñera en la pérdida del dinero. Una vez terminaron la prueba, “los uniformados le devolvieron el teléfono a Marelbys Meza. Al parecer, la mujer desbloqueó el equipo e inmediatamente el intendente se lo arrebató nuevamente y retuvo mientras extraía información”, explicó la Fiscalía.

“Esto generó un desmedro a Marelbys Meza, quien por la necesidad de preservar su trabajo y mostrar su inocencia acude a la prueba y ante el nivel de inferioridad no se opone a la prueba, llegando incluso a soportar que le quitaran el celular cuando lo tenía desbloqueado”, señaló la Fiscalía. Por estos hechos, los policias fueron imputados por los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal. El intendente Sacristán también fue imputado por el delito que se le imputará será el de acceso abusivo a sistema informático agravado. Ninguno aceptó cargos.

La imputación la hizo la Fiscalía luego de que la juez 79 de control de Garantías de Bogotá negó que este caso fuera enviado a Justicia Militar y Policial, como lo solicitaron sus abogados defensores. El argumento del abogado Marlon Díaz, defensor del coronel, era que los hechos investigados están relacionados con la función de su cargo como miembro de la fuerza pública. Agregó que incluso fue la propia Fiscalía la que dijo que el coronel es investigado por hechos relacionados con su labor como uniformado. “En dos comunicados, el ente investigador da cuenta que mi cliente es investigado como jefe de la Oficina de Protección Presidencial”, puntualizó el defensor del alto oficial. Estos argumentos fueron compartidos por la defensa de los otros dos uniformados.

Sin embargo, la juez no estuvo de acuerdo. Argumentó que, aunque estas personas sí están vinculadas a la Policía, aprovecharse de su cargo no es un motivo para que sus acciones sean potestad de la Justicia Penal Militar. “No se evidencia que dentro de esas funciones este precisamente, al parecer, coger a una persona particular y someterla a una prueba de polígrafo y muchísimo menos el de tomar su teléfono celular y sin agotar los procedimientos extrajera presuntamente información. Mismo sucede con los otros dos uniformados”.

