Imputan a “Memo Fantasma”, a su mamá y abuela, por presunto lavado de activos

En una audiencia de imputación inédita, el señalado narcotraficante Guillermo León Acevedo, conocido -hasta hace unos años- como Memo Fantasma, así como su madre Margoth de Jesús Giraldo y su abuela María Enriqueta Ramírez, de 87 años, fueron imputados por el delito de lavado de activos agravado. La Fiscalía tendría cómo probar que la familia se enriqueció con los dineros ilícitos del Bloque Central Bolívar de las Auc, millonarios ingresos que presuntamente intentaron blanquear a través de 46 bienes.

Uno de los bienes involucrados es el edificio Torres 85, a contados pasos del Parque El Virrey en Bogotá. De acuerdo con la Fiscalía, la cual logró la captura de Memo Fantasma el pasado 25 de junio, la familia habría lavado dineros provenientes de las Auc tras un negocio, en 2006, con la empresa Hitos Urbanos, de la cual es socio Álvaro Rincón. Se trata de un empresario, quien es la pareja de la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez. En Torres 85, según la imputación, la familia se hizo con locales, oficinas y garajes cuyo valor por unidad oscila entre los $50 millones.

“Este despacho cuenta con soporte de que el señor Guillermo León Acevedo Giraldo dirige todo un entramado, un outsourcing criminal, con el objetivo de adquirir, invertir, ocultar, administrar, encubrir, blanquear y/o darle apariencia de legalidad a esos recursos y bienes inmuebles que fueron adquiridos de una fuente ilegal: su pertenencia al Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia”, explicó el fiscal del caso.

Además, la Fiscalía aseguró que Memo Fantasma tenía en su poder un puñado de empresas con las cuales habría querido ocultar el dinero proveniente del narcotráfico: Sipres Asociados SAS, Grupo Acem SAS, Productora de Arroz de Córdoba SAS, Praco SAS, Agropecuaria Cristalina SA e Inversiones Tanzania SAS. La Fiscalía encontró, en esta línea de investigación, un total de 46 bienes presuntamente adquiridos con dinero manchado en Bogotá, en Torres 85, y el municipio de Bella Vista (Córdoba).

Solo en Torres 85, Memo Fantasma y su madre Margoth de Jesús Giraldo habrían estado gestionando 23 bienes, cuyo valor asciende a $10.809 millones. “El señor Guillermo León Acevedo fungió como constructor en el proyecto Torres 85, con una participación del 45%, junto con otros dos señores que no son objeto de este proceso y por los cuales voy a reservar el nombre”, explicó el fiscal del caso. Hitos Urbanos, en una respuesta allegada a este diario en abril de 2020, aseguró que a Memo Fantasma le entregaron unas oficinas como “contraprestación”.

A su vez, la empresa Hitos Urbanos explicó que hace 16 años conocieron a Guillermo Acevedo, quien para entonces era una incógnita, “en desarrollo de un negocio inmobiliario individual y particular. Fue presentado como una persona dedicada al sector ganadero, interesada en hacer inversiones en finca raíz (…) Esta actividad comercial se desarrolló por la Sociedad y no involucró a la doctora Marta Lucía Ramírez, esposa de uno de nuestros socios”. Así respondió la vicepresidenta: “No tengo ni he tenido ningún tipo de vínculo ni relación personal o contractual con el mencionado Guillermo Acevedo ni conozco a su familia”.

Las “Tierras Santas” advertidas por la Fiscalía

En cuanto a los bienes ubicados en Bella Vista (Córdoba), la Fiscalía habló sobre la Hacienda La 13 y la Hacienda La Vega. En cada uno de esos terrenos, de acuerdo con el ente investigador, fueron adquiridos predios individuales cuyos valores oscilan entre los $176 millones y hasta los $14 mil millones, como es el caso de La Carcajada Villa Fátima en la Hacienda La 13. La Fiscalía imputó a la familia por adquirir esos recursos para la misma finalidad que en Torres 85. De forma curiosa, se puede encontrar un patrón en el apellido de algunos terrenos, como La Cartagenita Tierra Santa, El Contento Tierra Santa o Tierra Grata Tierra Santa.

El valor total de la Hacienda La 13, al parecer disfrutada por la mamá y abuela de Memo Fantasma, asciende a $34 mil millones. Sobre la Hacienda Las Vegas, la familia habría sido propietaria de unos terrenos cuyo precio es alrededor de los $9 mil millones. El presunto narcotraficante habría preferido darles nombres como Norteamérica, Barcelona y hasta Berlín. Sumando el valor de los bienes en Torres 85 y en ambas haciendas, los procesados alcanzaron a poseer $54 mil 148 millones, advirtiendo la Fiscalía que podría haber más líneas de investigación.

“En la fecha de hoy, estos 46 bienes tienen afectación, tienen una medida cautelar (extinción de dominio) por parte de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga. Estos predios que conforman la Hacienda La 13 y Las Vegas, se puede advertir que, efectuado el estudio de tradición, registraron personas que han sido juzgados, condenados y hasta extraditados por delitos relacionados con narcotráfico y estructuras criminales”, agregó la Fiscalía.

Números y más números

La Fiscalía aseguró tener los perfiles tributarios, sociales y financieros de Memo Fantasma. De acuerdo con esos documentos, el patrimonio líquido del presunto narcotraficante inició con $625 millones en la década del 90. Luego de millonarios recaudos, para 2005 las cuentas ya estaban en $2335 millones. Pero eso no es nada, para 2010 Memo Fantasma ya tendría más de $4.000 millones en sus cuentas, al parecer producto de alianzas con las Auc. De hecho, Policía lo referencia como el “cabecilla de lavado de activos del extinto Bloque Central Bolívar”. ¿Cuánto alcanzó a tener el investigado? $8.000 millones para 2016, su récord.

“De acuerdo con este perfil, el señor Guillermo León Acevedo tiene un total de $5.200 millones de patrimonio pendiente por justificar”, concluyó la Fiscalía. Sobre su madre, Margoth de Jesús Giraldo, tiene una cifra cercana para justificar ante las autoridades, a inicios de la década contaba con un patrimonio líquido de $200 millones y para 2019 ya tenía $5.796 millones. La abuela Ramírez, por su parte, tendrá que justificar más de $1.600 millones.