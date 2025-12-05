Fortalecer la reinserción: la apuesta del Minjusticia con Centro de Oportunidades en Medellín

Inauguran el segundo Centro de Oportunidades en Libertad del país en Medellín. Foto: Ministerio de Justicia

En el marco de la Política Pública de Atención al Posegreso, el Ministerio de Justicia inauguró el segundo Centro de Oportunidades en Libertad del país. El nuevo espacio que busca fortalecer la atención integral a la población en camino de reinserción está ubicado en la Casa de Justicia El Bosque, en la ciudad de Medellín.

Uno de los principales objetivos del Centro de Oportunidades es acercar la oferta institucional a los territorios a través de espacios integrados en las casas de justicia y centros de convivencia. A través de ese punto de atención, las personas van a poder acceder a servicios jurídicos, psicosociales, educativos, productivos y comunitarios.

“Este Centro de Oportunidades representa un compromiso real con la dignidad humana y la convicción de que nadie debe ser definido por su pasado, sino por su capacidad de transformación. Aquí ofrecemos acompañamiento integral para que cada persona posegresada pueda construir un nuevo camino de vida,” afirmó la directora de Atención y Tratamiento del INPEC, Claudia Andrade.

Según detalló el Ministerio de Justicia, Medellín es la tercera ciudad con mayor población posegresada del país. En ese contexto, la inauguración del segundo Centro de Oportunidades en este territorio cobra mayor relevancia porque responde al Plan Nacional de Política Criminal que prioriza la atención al posegreso, fortalecer la presencia territorial y coordinar esfuerzos institucionales para reducir la reincidencia y promover la inclusión social﻿.

“El Centro de Oportunidades en Libertad abre caminos reales para empezar de nuevo. Acompaña de manera integral a las personas pospenadas en su retorno digno a la sociedad, ofreciéndoles formación, empleo y apoyo constante para reconstruir proyectos de vida. Es un espacio donde la libertad se convierte en una oportunidad real”, aseguró Luisa Botero, beneficiara del centro.

