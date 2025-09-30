Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Incautaron en Holanda más de una tonelada de cocaína colombiana mezclada con melaza

De acuerdo con las autoridades, la droga salió del puerto de Buenaventura (Valle del Cauca) y habría sido enviada por el grupo criminal “Los Shottas”. Esto se sabe.

Redacción Judicial
30 de septiembre de 2025 - 06:31 p. m.
De acuerdo con las autoridades, el contenedor con droga fue enviado por "Los Shottas" desde el puerto de Buenaventura.
De acuerdo con las autoridades, el contenedor con droga fue enviado por "Los Shottas" desde el puerto de Buenaventura.
Foto: Policía
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En el puerto de Róterdam, Holanda, fue incautada más de una tonelada de cocaína que habría sido enviada dese Colombia. Según señalan las autoridades colombianas, se le venía siguiendo el rastro a la carga desde que salió del puerto de Buenaventura (Calle del Cauca).

En total se incautaron 1,2 toneladas de melaza mezclada con cocaína que llegararon al país europeo. La incautación se dio en una operación conjunta entre la Policía de Colombia, la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI por sus siglas en inglés) y las autoridades de Países Bajos.

Según manifestó a través de un trino el director de la Policía, el general Carlos Fernado Triana, “el contenedor con la droga, perteneciente al grupo delincuencial ‘Los Shottas’, fue perfilado desde el Puerto de Buenaventura, donde se logró evidenciar que el alcaloide se encontraba mezclado en 48 bultos de melaza”.

De acuerdo con la institución, en lo corrido de 2025 se han incautado 375 toneladas de cocaína en distintas operaciones. Una de las más grandes del último año se dio en el puerto de Cartagena (Bolívar), donde se incautaron cinco toneladas.

Según dijeron las autoridades en ese momento, la droga tenía como destino final varias ciudades de Europa y Centroamérica. Los cargamentos fueron hallados en varios contenedores con destino a Rotterdam (Holanda), Alemania, Guatemala y Honduras.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Cocaína

Narcotráfico

Holanda

Policía

Los Shottas

 

Pathos(78770)Hace 45 minutos
Que Petro responda
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.