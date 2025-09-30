Incautaron en Holanda más de una tonelada de cocaína colombiana mezclada con melaza

De acuerdo con las autoridades, el contenedor con droga fue enviado por "Los Shottas" desde el puerto de Buenaventura. Foto: Policía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el puerto de Róterdam, Holanda, fue incautada más de una tonelada de cocaína que habría sido enviada dese Colombia. Según señalan las autoridades colombianas, se le venía siguiendo el rastro a la carga desde que salió del puerto de Buenaventura (Calle del Cauca).

En total se incautaron 1,2 toneladas de melaza mezclada con cocaína que llegararon al país europeo. La incautación se dio en una operación conjunta entre la Policía de Colombia, la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI por sus siglas en inglés) y las autoridades de Países Bajos.

Según manifestó a través de un trino el director de la Policía, el general Carlos Fernado Triana, “el contenedor con la droga, perteneciente al grupo delincuencial ‘Los Shottas’, fue perfilado desde el Puerto de Buenaventura, donde se logró evidenciar que el alcaloide se encontraba mezclado en 48 bultos de melaza”.

¡𝗖𝗔𝗘𝗡 𝟭,𝟮 𝗧𝗢𝗡𝗘𝗟𝗔𝗗𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗠𝗘𝗟𝗔𝗭𝗔 𝗠𝗘𝗭𝗖𝗟𝗔𝗗𝗔 𝗖𝗢𝗡 𝗖𝗢𝗖𝗔𝗜́𝗡𝗔! En el puerto de Róterdam (Holanda), en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la @PoliciaColombia , en coordinación con la agencia @HSI_HQ de Estados Unidos y… pic.twitter.com/2AByej5h5Y — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) September 30, 2025

De acuerdo con la institución, en lo corrido de 2025 se han incautado 375 toneladas de cocaína en distintas operaciones. Una de las más grandes del último año se dio en el puerto de Cartagena (Bolívar), donde se incautaron cinco toneladas.

Según dijeron las autoridades en ese momento, la droga tenía como destino final varias ciudades de Europa y Centroamérica. Los cargamentos fueron hallados en varios contenedores con destino a Rotterdam (Holanda), Alemania, Guatemala y Honduras.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.