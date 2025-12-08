Incautaron más de 100 bienes y capturaron a tres presuntos integrantes de red de narcos en Urabá

Los bienes están avaluados en más de COP 53.000 millones. Foto: Fiscalía

Tres presuntos integrantes de una red dedicada al blanqueo del dinero de narcotraficantes en el golfo de Urabá fueron capturados. Además, más de 100 bienes de la organización, avaluados en más de COP 70.000 millones, fueron incautados. Según la Fiscalía, dentro de los negocios de la organización estaba lavar el dinero del Clan del Golfo y coordinar el envío de droga a Estados Unidos.

La red, según las pruebas del ente investigador, operaba principalmente en las costas del Golfo de Urabá, Santa Marta (Magdalena) y Cartagena (Bolívar). De acuerdo con las pesquisas, enviaba cargamentos de clorhidrato de cocaína camuflados en contenedores que llevaban frutos secos y bananos en lanchas rápidas a través de países de Centroamérica con destino a Estados Unidos.

Asimismo, la Fiscalía sostiene que constituyendo empresas de papel en sectores económicos como logística portuaria, específicamente en la producción de estibas para el transporte de banano, hotelería e inmobiliario, esta red habrían dado apariencia de legalidad a COP 53.000 millones que serían producto del narcotráfico.

Dice el ente investigador que Jorge Eliecer Fuentes Gulfo, alías “Cholo Banano”, empresario dedicado a la exportación de frutas e inversiones deportivas en la región del Urabá y Medellín, sería el principal articulador de esta red. Además, sería uno de los máximos responsables del sostenimiento financiero del Clan del Golfo desde el 2011.

Alias “Cholo Banano” actualmente está preso en la cárcel La Picota de Bogotá, a la espera de su extradición hacia Estados Unidos. Tres de los presuntos colaboradores de este hombre fueron capturados en diligencias de allanamiento y registro en Apartadó (Antioquia).

En dichos procedimientos se recolectó información financiera que daría cuenta del pago de nómina, la distribución de los recursos ilícitos entre las personas naturales que hacían parte de la red y de las inversiones que realizaban en inmuebles para ocultar el origen ilícito del patrimonio derivado del narcotráfico.

Una de las capturadas fue Martha Elena Santacruz Palacios, alías “La Contadora”, quien, según la Fiscalía, “aprovechándose de sus conocimientos dio lugar a la creación de las empresas, administró los recursos provenientes de la actividad del blanqueo de capitales, realizó inversiones en el sector inmobiliario y llevaba una doble contabilidad para el manejo de las sociedades y la nómina de la organización”.

Asimismo, fue detenido Luis Fernando Díaz Roldán, alias “Pollo”, uno de los señalados socios de la red de lavado de activos. Este hombre, según la información del ente investigador, habría invertido los dineros del narcotráfico en 70 bienes y dos empresas. Las pruebas apuntan a que estos inmuebles eran arrendados sin contratos y el pago era en efectivo “por montos subvalorados con el propósito evitar el rastreo”.

Finalmente, fue capturado Juan Carlos Herrera Rodríguez, alías “Juanca”, quien estaría implicado en la logística y movilización de diferentes sumas de dinero en efectivo en el Urabá. Las tres personas fueron imputadas por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. Por orden de un juez, se les impuso medida de aseguramiento en prisión.

En paralelo, fueron impuestas medidas cautelares de embargo, secuestro y toma de posesión sobre 99 inmuebles, nueve sociedades, cuatro vehículos y dinero depositado en dos productos financieros. Los bienes afectados están avaluados preliminarmente en COP 70.000 millones.

