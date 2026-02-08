Indagan a funcionarios de Alcaldía y Policía por fuga en centro de reclusión en Neiva Foto: Wikipedia

La Procuraduría General abrió indagación previa en contra de funcionarios de la Alcaldía de Neiva (Huila) y de la Policía Metropolitana de esa ciudad por la fuga de siete personas privadas de la libertad que permanecían en un centro de reclusión. Revisan si el lugar cumplía con los estándares de seguridad.

Las siete personas estaban en el Centro de Detención Transitorio (CDT) de la capital del Huila y se fugaron el pasado 26 de enero último. Uno de los fugados está bajo investigación de la Fiscalía por la activación de una moto bomba en el casco urbano del municipio de La Plata, durante la Semana Santa de 2025.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Neiva pidió a la Alcaldía y al comandante de la Policía un informe detallado de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de lo sucedido. Asimismo, que indicara “si el CDT cumple los estándares de seguridad para albergar personas privadas de la libertad y si se habían desplegado alertas tempranas por posibles irregularidades en el servicio de seguridad”, entre otras pruebas.

Concretamente lo que busca el Ministerio Público es "identificar o individualizar a los posibles autores, con el propósito de determinar la procedencia o no de una apertura de investigación disciplinaria".

El día de la fuga, el coronel Héctor Jairo Betancourt, comandante de la Policía de Neiva, aseguró que se iniciaron las investigaciones internas en el centro de reclusión para determinar las responsabilidades individuales de los funcionarios del centro de reclusión.

