Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Indagan a funcionarios de Alcaldía y Policía por fuga en centro de reclusión en Neiva

La Procuraduría adelanta pesquisas para determinar la responsabilidad de funcionarios en los hechos ocurridos el pasado 26 de enero.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
08 de febrero de 2026 - 05:20 p. m.
Indagan a funcionarios de Alcaldía y Policía por fuga en centro de reclusión en Neiva
Indagan a funcionarios de Alcaldía y Policía por fuga en centro de reclusión en Neiva
Foto: Wikipedia
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Procuraduría General abrió indagación previa en contra de funcionarios de la Alcaldía de Neiva (Huila) y de la Policía Metropolitana de esa ciudad por la fuga de siete personas privadas de la libertad que permanecían en un centro de reclusión. Revisan si el lugar cumplía con los estándares de seguridad.

Las siete personas estaban en el Centro de Detención Transitorio (CDT) de la capital del Huila y se fugaron el pasado 26 de enero último. Uno de los fugados está bajo investigación de la Fiscalía por la activación de una moto bomba en el casco urbano del municipio de La Plata, durante la Semana Santa de 2025.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Neiva pidió a la Alcaldía y al comandante de la Policía un informe detallado de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de lo sucedido. Asimismo, que indicara “si el CDT cumple los estándares de seguridad para albergar personas privadas de la libertad y si se habían desplegado alertas tempranas por posibles irregularidades en el servicio de seguridad”, entre otras pruebas.

Concretamente lo que busca el Ministerio Público es "identificar o individualizar a los posibles autores, con el propósito de determinar la procedencia o no de una apertura de investigación disciplinaria".

El día de la fuga, el coronel Héctor Jairo Betancourt, comandante de la Policía de Neiva, aseguró que se iniciaron las investigaciones internas en el centro de reclusión para determinar las responsabilidades individuales de los funcionarios del centro de reclusión.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Neiva

Huila

Fuga de presos

Policía

Alcaldía

Procuraduria

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.