Influencer Aida Merlano será condenada por ayudar en la fuga de su mamá

La influencer Aida Victoria Merlano Manzaneda será condenada por su participación en la fuga de su madre, la exsenadora del partido Conservador Aida Victoria Merlano Rebolledo. El 1 de octubre de 2019, la excongresista, condenada por concierto para delinquir, delitos electorales y posesión ilegal de armas, se dio a la fuga mientras asistía a una cita odontológica en el norte de Bogotá, plan en el que, según el ente investigador, su hija fue clave.

Lea también: Investigarán a abogado por filtración del testimonio de Aida Merlano

La Fiscalía sostuvo durante el proceso que Merlano Manzanera y el odontólogo Javier Cely fueron cómplices de la fuga de la excongresista que cuenta con controversiales nexos con la clase política de la costa Caribe. Cely y la influencer fueron imputados por los delitos de fuga de presos en concurso con uso de un menor de edad. Sin embargo, en el caso del doctor Cely, el juez del caso lo absolvió. El defensor del odontólogo, el abogado Sergio Ramírez indicó que se hizo justicia en el caso de su cliente.

El juzgado fijó para el próximo 13 de septiembre, a las 2:00 de la tarde, la audiencia en la que se dará a conocer el monto de la pena contra la influencer. Por estos mismos hechos ya fue sentenciado a 15 años de prisión el excapitán del Inpec David Alexander Álvarez Cárdenas, quien fue encontrado responsable de los delitos de favorecimiento de fuga y prevaricato por acción. El exservidor público tiene orden de captura.

Lea aquí: Aida Merlano detalló su fuga en el juicio de su hija y estas son las revelaciones

La fuga quedó grabada en las cámaras de seguridad del centro médico, las cuales sirvieron para que la Fiscalía procesara a la hija de Merlano y al odontólogo. Hace dos semanas, el juicio en su contra terminó y faltaba que las partes intervinieran con sus alegatos finales. Durante las audiencias, tanto Cely como Merlano Manzanera aseguraron que no tenían conocimiento de las intenciones de la excongresistas de huir de la justicia. El odontólogo, por su parte, aseguró que era inocente y que su vinculación no tenía fundamento.

Además, afirmó que este proceso ha dejado varios daños en su vida, “yo he sido un chivo expiatorio, estoy muerto en vida, me dañaron mi familia, mi profesión, estoy en tratamiento psiquiátrico. Esto que me está pasando me genera estrés, me da tos, vómito”, aseguró Cely. De acuerdo con la exrepresentante, quien declaró en el juicio contra su hija y su odontólogo, Cely no tenía ningún conocimiento sobre sus intenciones de fuga.

Además, aseguró que la cuerda roja que usó para huir del consultorio la tuvo que esconder debajo de una faja para que no fuera encontrada ni por los guardas del Inpec, ni por Cely. “Nunca le solicité ningún tipo de ayuda”, aseguró Merlano quien añadió que el abrazo que le dio fue porque ella es una persona efusiva.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.