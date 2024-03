Influencer Aída Merlano: Tribunal aumentó condena y le quitó beneficios

La influencer, Aida Victoria Merlano Manzaneda, podrá seguir usando redes sociales desde su casa, donde pagará la pena de prisión domiciliaria. Foto: Archivo

La Influencer Aída Victoria Merlano, hija de la condenada excongresista Aída Merlano, tendrá que enfrentar una condena de más de 13 años por orden del Tribunal Superior de Bogotá. En la mañana de este jueves 21 de marzo, el Tribunal modificó la sentencia de primera instancia de siete años de prisión domiciliaria que le había impuesto un juzgado en 2022 por los cargos de favorecimiento de fuga y utilización de menores para la comisión de delitos, por su participación en la fuga de su madre, ocurrida en noviembre de 2019, en el norte de Bogotá.

Cuando fue condenada, el juez dijo que la influencer Merlano “habría ingresado los elementos indispensables para la fuga. Entre ellos la soga por la cual descendió del piso tercero del edificio y los guantes que para ello utilizó. Elementos que entraron al lugar en un maletín color negro”. El abogado de Merlano, Miguel Ángel del Río, interpuso el recurso inmediato de casación.

La hipótesis que maneja la Fiscalía es que ella y su hermano menor de edad habrían ayudado a esconder el maletín en un baño del centro médico, que la excongresista Merlano luego tomaría para culminar el plan dentro del consultorio del odontólogo Javier Cely. La influencer Merlano Manzaneda y la excongresista Merlano Rebolledo han insistido en que Cely no tuvo nada que ver con el plan de escape.

Además, el expediente dejó claro que el odontólogo no tenía autoridad para elegir qué pacientes atender, dado que había sido contratado por otro odontólogo que sí tomaba decisiones allí dentro. El juez que condenó a Aída Victoria Merlano consideró, además, que no es creíble que la excongresista Merlano hubiese recibido la soga roja en la cárcel, como lo dijo en su testimonio. Ello porque los dragoneantes entrevistados aseguraron que no se le halló ningún elemento cuando salió de prisión con destino a la cita médica.

Aparte, funcionarios del centro odontológico recordaron que el hijo de Merlano llevaba una maleta negra, la cual ubicó en el baño del consultorio. El 1 de octubre de 2019, la excongresista Merlano logró una cita odontológica en el Centro Médico La Sabana. Entonces, estaba recluida en la cárcel El Buen Pastor por liderar un esquema de compra de votos en la costa.

Este no es el único lío judicial que enfrenta la creadora de contenidos. La Fiscalía anunció que imputará a Merlano Manzaneda por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, pues, al parecer, la hija de la excongresista no ha podido justificar los orígenes de varios bienes que se encuentran a su nombre. Estos delitos le iban a ser imputados en una audiencia el pasado 7 de septiembre, pero fue aplazada.

