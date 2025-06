Iniciativa de trabajo comunitario de presos llega a Bogotá: ya son 120 ciudades

En Bogotá, la estrategia está articulada con la Secretaría de Gobierno. Foto: Secretaría de Gobierno de Bogotá

La estrategia “Buena Esa”, del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), llega a Bogotá. Se trata de la iniciativa de resocialización para la población interna de Colombia, en la que los ciudadanos condenados pagan su pena a través de trabajo comunitario.

La iniciativa fue presentada por el director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, en articulación con la secretaría de Gobierno de Bogotá. A partir de ahora, internos e internas de las cárceles de La Picota, La Modelo y el Buen Pastor realizarán trabajos para el mejoramiento de lugares públicos en Bogotá.

Según el Distrito, las labores incluyen “jardinería y mantenimiento estético, embellecimiento de macetas, reparación de mobiliario y senderos, instalación de canecas, recolección de basuras y barridos en zonas accesibles”, explicó en un comunicado de prensa.

El listón de la iniciativa se cortó en zonas emblemáticas del centro de Bogotá como el Parque Santander, el Parque de la Independencia y la Plaza de las Nieves. Asimismo, se espera que partir de ahora sean intervenidas la calle 11, la carrera séptima y la calle 12A.

De acuerdo con el coronel Gutiérrez, la estrategia “Buena Esa” se implementará en 120 ciudades del país y contará con la presencia de más de 1.800 internos. En total, en Colombia permanecen internos alrededor de 104.000 personas,

“Estamos demostrando que sí se puede resocializar a los internos. De esta manera también reducen pena. Estamos rompiendo los estigmas que tiene la sociedad frente al sistema penitenciario. Estas son personas que sí quieren cambiar”, explicó el coronel Gutiérrez.

Y agregó: “No estamos sacando a los delincuentes más peligrosos del país. No tienen altas penas. Se hace un estudio detallado y estas personas que están saliendo son personas que ya han avanzado y que están en mínima seguridad. En delitos que no representan peligro para la sociedad. No tenemos personas con delitos de secuestro, extorsión, ni tampoco delitos sexuales o que tengan que ver con niños”.

