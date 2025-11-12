Inspección al Consejo de Estado por orden de la Comisión de Acusación de la Cámara

Inspeccionan al Consejo de Estado por orden de la Comisión de Acusación de la Cámara

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes ordenó una inspección al Consejo de Estado en el marco de una investigación que se adelanta para cuatro magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado. La acción se llevará a cabo hacia las cuatro de la tarde de este miércoles 12 de noviembre.

Sobre la diligencia, el Consejo de Estado no emitirá ningún pronunciamiento puesto que, señalaron, se trata de un “procedimiento normal” en este tipo de procesos. En contexto, la inspección se realiza tras la apertura de la investigación previa a los cuatro magistrados por presuntamente obrar de forma irregular en algunos procesos.

En un documento, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes detalló que los magistrados del Consejo de Estado no han designado un defensor en el proceso, por lo que solicitan a la Defensoría del Pueblo la asignación de un defensor público.

En desarrollo...

