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Inspector de Policía en Soacha fue capturado e imputado por violencia sexual

La Fiscalía judicializó a José Arturo Figueredo, inspector de Policía de Soacha, por los delitos de acto sexual violento y acceso carnal violento contra tres guardas entre 2022 y 2025. El caso incluye un video clave y testimonios que evidencian un patrón de acoso en el lugar de trabajo, marcado por el uso de su posición de poder. El procesado no aceptó cargos.

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Redacción Judicial
29 de marzo de 2026 - 03:39 p. m.
José Arturo Figueredo, inspector de Policía en Soacha, deberá cumplir una medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia.
José Arturo Figueredo, inspector de Policía en Soacha, deberá cumplir una medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia.
Foto: Noticias Caracol
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La grabación de un celular, en la que un inspector de Policía sujeta a una mujer, la toca sin su consentimiento y le dice frases sexualizadas, terminó por convertirse en una de las pruebas que hoy sostienen un proceso penal en su contra. La Fiscalía judicializó a José Arturo Figueredo, inspector sexto de Policía de Soacha (Cundinamarca), como presunto responsable de actos de violencia sexual contra tres guardas de seguridad que trabajaban en la inspección donde él ejercía autoridad.

(En contexto: Inspector de Policía de Soacha denunciado por agresiones sexuales contra tres trabajadoras)

Según el ente investigador, los hechos ocurrieron entre 2022 y 2025 dentro de las instalaciones oficiales. Las víctimas, tres mujeres de 23, 30 y 42 años, habrían sido sometidas a insinuaciones íntimas y agresiones sexuales en medio de sus turnos de trabajo. De acuerdo con la investigación, Figueredo habría aprovechado su posición jerárquica y el temor de las trabajadoras para cometer los abusos.

El caso más reciente, que salió a la luz pública tras una denuncia difundida por Noticias Caracol, coincide con ese patrón. En el video, grabado el 3 de junio de 2025, se observa cómo el inspector se acerca a una vigilante, la toca en distintas partes del cuerpo e intenta forzar contacto físico, todo mientras ella le pide que se detenga. La mujer, Dalin Selena Monsalve, de 23 años, decidió registrar los hechos luego de, según su testimonio, haber identificado que ese comportamiento era reiterado desde su llegada al cargo.

La Fiscalía sostiene que no se trató de hechos aislados. Por el contrario, las evidencias indicarían que el funcionario habría utilizado su rol de autoridad para someter a las víctimas a actos en contra de su voluntad. Incluso, en uno de los episodios documentados, habría incurrido en un abuso sexual contra una de las mujeres.

Por estos hechos, una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) le imputó los delitos de acto sexual violento y acceso carnal violento. Figueredo no aceptó los cargos y ahora deberá cumplir una medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia, con monitoreo electrónico.

Aunque la víctima había acudido a la Fiscalía y a la Alcaldía de Soacha desde mediados de 2025, y el inspector incluso fue suspendido provisionalmente por la Personería, el caso solo avanzó a la etapa penal meses después, con la recolección de pruebas, el reconocimiento de más víctimas y una publicación en Noticias Caracol que fue retomada por varios de comunicación.

¿Dónde puedo recibir ayuda ante un caso de violencia de género?

  • Línea única de atención de emergencias 123, al comunicarse solicitar especialista en temas de género.
  • Línea Nacional 155 para recibir orientación si estás siendo víctima de alguna violencia basada en género.
  • Red Solidaria de Mujeres: WhatsApp 3223328655.
  • Línea de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes: 141. WhatsApp: 3202391685 – 3208655450 – 3202391320.
  • Línea Fiscalía General de la Nación: 122, para presentación de denuncias de violencia intrafamiliar, violencias basadas en género y violencia sexual.
  • Línea Púrpura en Bogotá: 018000112137, número gratuito desde teléfono fijo o celular. WhatsApp 3007551846

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

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UnaVezMás (22193)Hace 48 minutos
Y por qué tanta benevolencia llevándolo a casa por cárcel? Por el cargo que tenía y por los amiguis qué tiene?
Erwin Valdivieso(jh45a)Hace 1 hora
Arresto domiciliario jajajaja seguro lo va a cumplir
Guillermo(n5sqs)Hace 1 hora
El primer responsable en mantener a este presonaje en su cargo es el Sr. Alcalde del Municipio de Soacha, quien es su nominador y sobre el cual recae la responsabilidad en la escogencia de sus colaboradores.
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