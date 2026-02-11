Intento de secuestro de Aida Quilcué agrava la ola de violencia política en plena campaña

El intento de secuestro de la senadora Aida Quilcué Vivas ocurrió el 10 de febrero en la vía entre Inzá y Totoró (Cauca). Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Hace menos de una semana fue el atentado al esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos en Fortul (Arauca). El saldo fue de dos escoltas asesinados. Hace dos días, la quema de vallas publicitarias del candidato presidencial Juan Carlos Pinzón, del partido Oxígeno, en una vía en El Zulia (Norte de Santander). Y ahora, el intento de secuestro de la senadora Aida Quilcué Vivas, en la carretera entre Inzá y Totoró (Cauca). Los hechos ocurrieron durante la tarde de este 10 de febrero y se suma a la lista de episodios de este panorama de...