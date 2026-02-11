Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Intento de secuestro de Aida Quilcué agrava la ola de violencia política en plena campaña

El plagio frustrado contra la senadora Aida Quilcué Vivas se suma a varios ataques recientes contra dirigentes y candidatos. A pocas semanas de las elecciones al Congreso y la Presidencia, el panorama se tensa cada vez más.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
11 de febrero de 2026 - 02:00 a. m.
El intento de secuestro de la senadora Aida Quilcué Vivas ocurrió el 10 de febrero en la vía entre Inzá y Totoró (Cauca).
El intento de secuestro de la senadora Aida Quilcué Vivas ocurrió el 10 de febrero en la vía entre Inzá y Totoró (Cauca).
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Hace menos de una semana fue el atentado al esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos en Fortul (Arauca). El saldo fue de dos escoltas asesinados. Hace dos días, la quema de vallas publicitarias del candidato presidencial Juan Carlos Pinzón, del partido Oxígeno, en una vía en El Zulia (Norte de Santander). Y ahora, el intento de secuestro de la senadora Aida Quilcué Vivas, en la carretera entre Inzá y Totoró (Cauca). Los hechos ocurrieron durante la tarde de este 10 de febrero y se suma a la lista de episodios de este panorama de...

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

senadora Aida Quilcué Vivas

intento de secuestro

Cauca

guardia Indígena

violencia política

pueblo Nasa

época electoral

disidencias de las Farc

Mordisco

PremiumEE

Fuerza Pública

Gaula Militar

Ejército

congreso

elecciones 2026

MAIS

CRIC

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.