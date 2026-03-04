Publicidad

Intervención no frenó crisis en Savia y SOS: investigan demoras en medicinas y mala atención

A raíz del aumento de las peticiones, quejas y reclamos, así como la cantidad de tutelas interpuestas justo después de intervenir ambas EPS, la Procuraduría abrió investigaciones disciplinarias contra seis ex interventores y los dos actuales interventores. Su trabajo era mejorar las condiciones del servicio, pero al contrario, este empeoró. Estos son los detalles.

Redacción Judicial
04 de marzo de 2026 - 05:25 p. m.
Foto: Pixabay

La misión que la Superintendencia Nacional de Salud le asignó a ocho interventores de Savia Salud y EPS SOS fue directa: mejorar las condiciones del servicio para los pacientes, así como la sostenibilidad financiera de las entidades prestadoras de salud. Sin embargo, la crisis empeoró, y fue evidente. Tras una inspección, la Procuraduría General de la Nación encontró que los objetivos no se cumplieron, sino que aumentaron las peticiones, quejas, reclamos y tutelas que los usuarios interpusieron por la pésima gestión principalmente en dos...

Por Redacción Judicial

