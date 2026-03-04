Intervención no frenó crisis en Savia y SOS: investigan demoras en medicinas y mala atención

Intervención no frenó crisis en Savia y SOS: crecieron PQRS y tutelas y hay ocho investigados Foto: Pixabay

La misión que la Superintendencia Nacional de Salud le asignó a ocho interventores de Savia Salud y EPS SOS fue directa: mejorar las condiciones del servicio para los pacientes, así como la sostenibilidad financiera de las entidades prestadoras de salud. Sin embargo, la crisis empeoró, y fue evidente. Tras una inspección, la Procuraduría General de la Nación encontró que los objetivos no se cumplieron, sino que aumentaron las peticiones, quejas, reclamos y tutelas que los usuarios interpusieron por la pésima gestión principalmente en dos...