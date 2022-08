Investigación por ataques a la prensa (2018-2022): entre la lentitud y el secreto

Juan Pablo Bieri (izquierda), involucrado en un juicio de disciplina por caso de censura. Aberlardo Liz (centro), periodista Nasa asesinado en medio de una movilización indígena. Marcos Montalvo (derecha), periodista asesinado por sicarios. Foto: Archivo particular y El Espectador

El cineasta Mauricio Lezama fue asesinado en Arauquita, Arauca, en mayo de 2019. En una de esas coincidencias que se dan en las regiones más golpeadas por la guerra, el comunicador fue baleado mientras trabajaba en un documental sobre la violencia en los ochentas en el departamento. No obstante, para la Fiscalía, entre las hipótesis no está que el homicidio esté relacionado con la actividad periodística, pues “la víctima no era periodista”. Así se lo respondió el ente investigador a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la cual contabilizó cinco asesinatos y 776 amenazas contra periodistas en el gobierno de Iván Duque.

